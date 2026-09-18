Дјечак претрчавао улицу, па га ударио аутомобил: Задобио тешке повреде

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна незгода догодила се у четвртак у Косовској улици у Врању, а тешко је повријеђен дјечак рођен 2014. године.
Дјечак је тренутно стабилно и налази се на лијечењу у Универзитетском клиничком центру у Нишу.
Република Српска
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Како је данас речено за Танјуг у том здравственом центру, дјечак је током ноћи хируршки збринут и смјештен на одјељење Клинике за дјечију хирургију и ортопедију, гдје се његово стање прати.
Према до сада доступним информацијама, незгода се догодила када је дјечак у једном тренутку претрчавао улицу када га је ударио аутомобил, а том приликом задобио је тежу повреду бутне кости.
Повријеђени дјечак је након незгоде прво збринут у Здравственом центру Врање, а потом је због тежине повреде транспортован у УКЦ Ниш, гдје је настављено његово лијечење.
Хроника
У тешкој саобраћајној несрећи повријеђене двије особе: Аутомобил слетио са пута
Косовска улица једна је од прометнијих саобраћајница у Врању и води ка Индустријској зони у Бунушевцу. Околности под којима је дошло до незгоде, као и све друге чињенице у вези са случајем, утврђују надлежни органи.
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