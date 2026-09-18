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Дјечак претрчавао улицу, па га ударио аутомобил: Задобио тешке повреде

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18.09.2026 12:06

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Тешка саобраћајна незгода догодила се у четвртак у Косовској улици у Врању, а тешко је повријеђен дјечак рођен 2014. године.

Дјечак је тренутно стабилно и налази се на лијечењу у Универзитетском клиничком центру у Нишу.

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Како је данас речено за Танјуг у том здравственом центру, дјечак је током ноћи хируршки збринут и смјештен на одјељење Клинике за дјечију хирургију и ортопедију, гдје се његово стање прати.

Према до сада доступним информацијама, незгода се догодила када је дјечак у једном тренутку претрчавао улицу када га је ударио аутомобил, а том приликом задобио је тежу повреду бутне кости.

Повријеђени дјечак је након незгоде прво збринут у Здравственом центру Врање, а потом је због тежине повреде транспортован у УКЦ Ниш, гдје је настављено његово лијечење.

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Косовска улица једна је од прометнијих саобраћајница у Врању и води ка Индустријској зони у Бунушевцу. Околности под којима је дошло до незгоде, као и све друге чињенице у вези са случајем, утврђују надлежни органи.

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Тагови :

Врање

Саобраћајна несрећа

повријеђено дијете

Полиција

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