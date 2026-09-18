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Пао авион у Хрватској, све хитне службе на терену

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18.09.2026 11:12

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Пилот са слушалицама на ушима управља авионом.
Фото: Leah Newhouse/Pexels

У Роковцима код Винковаца јутрос је око 10 часова дошло до пада мање летјелице, потврђено је из полиције.

Према доступним информацијама, пише Индекс, у авиону је био само пилот који је повријеђен.

На мјесто несреће упућен је и хеликоптер хитног медицинског превоза.

Из полиције су Индексу рекли како ће ускоро бити више информација.

Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

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Недалеко мјеста несреће налази се Ваздухопловни клуб Врабац.

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Тагови :

пао авион

Хрватска

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