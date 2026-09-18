Пао авион у Хрватској, све хитне службе на терену

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Роковцима код Винковаца јутрос је око 10 часова дошло до пада мање летјелице, потврђено је из полиције.
Према доступним информацијама, пише Индекс, у авиону је био само пилот који је повријеђен.
На мјесто несреће упућен је и хеликоптер хитног медицинског превоза.
Из полиције су Индексу рекли како ће ускоро бити више информација.
Хроника
Бањалучани осумњичени за пљачку манастира и храма
Недалеко мјеста несреће налази се Ваздухопловни клуб Врабац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
56
14
55
14
50
14
43
14
41
Тренутно на програму