Милион и 200 хиљада КМ за бољи смјештај студената у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потребним средствима за фасаду Павиљонима 1 и 2, студентској мензи 1 и читаоницама Студентског центра Никола Тесла Бања Лука.
Задужена су Министарство финансија и Министарство за научнотехнолошки развој да обезбиједе средства у износу од 1.200.000,00 КМ са ПДВ-ом за реализацију овог пројекта.
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Такође, Влада је задужила се Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање и Студентски центар Никола Тесла Бања Лука да предузму све неопходне активности на реализацији пројекта.
Израда фасаде на објектима Студентског центра „Никола Тесла“ неопходна је ради побољшања енергетске ефикасности објеката, смањења губитака топлотне енергије и трошкова гријања, као и обезбјеђивања одговарајућих услова за боравак и смјештај студената, истакнуто је након сједнице Владе.
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Израда фасада представља неопходну мјеру за очување њихове функционалности, продужетак вијека трајања и унапређење укупног стања и изгледа објеката Студентског центра "Никола Тесла“.
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