Ишчупан кабл: Радови на подземној гаражи оставили Врховни суд Српске без струје

Аутор:Стеван Лулић
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Врховни су Републике Српске у Бањалуци остао је без струје након што је, током радова на подземној гаражи код Окружног јавног тужилаштва, ишчупан кабл.
Инцидент се догодио јутрос око 8 часова, током ископа за гаражу.
Како је потврђено за АТВ, багер фирме "Прим" је кашиком закачио доводни напонски кабл, при чему га је покидао на мјесту додира и ишчупао из напонског ормара зграде Врховног суда.
На мјесту догађаја је полиција која врши увиђај, као и екипа "Електрокрајине" која ради на отклањању квара.
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