Ишчупан кабл: Радови на подземној гаражи оставили Врховни суд Српске без струје

Врховни су Републике Српске у Бањалуци остао је без струје након што је, током радова на подземној гаражи код Окружног јавног тужилаштва, ишчупан кабл.

Инцидент се догодио јутрос око 8 часова, током ископа за гаражу.

Како је потврђено за АТВ, багер фирме "Прим" је кашиком закачио доводни напонски кабл, при чему га је покидао на мјесту додира и ишчупао из напонског ормара зграде Врховног суда.

На мјесту догађаја је полиција која врши увиђај, као и екипа "Електрокрајине" која ради на отклањању квара.