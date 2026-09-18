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Ишчупан кабл: Радови на подземној гаражи оставили Врховни суд Српске без струје

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18.09.2026 12:43

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Врховни суд без струје, почупан кабл
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Врховни су Републике Српске у Бањалуци остао је без струје након што је, током радова на подземној гаражи код Окружног јавног тужилаштва, ишчупан кабл.

Инцидент се догодио јутрос око 8 часова, током ископа за гаражу.

Како је потврђено за АТВ, багер фирме "Прим" је кашиком закачио доводни напонски кабл, при чему га је покидао на мјесту додира и ишчупао из напонског ормара зграде Врховног суда.

На мјесту догађаја је полиција која врши увиђај, као и екипа "Електрокрајине" која ради на отклањању квара.

Врховни суд без струје, почупан кабл

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Тагови :

Струја

Врховни суд Републике Српске

Почупан кабл Врховни суд

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