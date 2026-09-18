Пилот преминуо након реанимације: Огласила се полиција након пада авиона

Аутор:АТВ редакција
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Код Роковаца у близини Винковаца јутрос око 10.05 часова дошло је до пада мање летјелице, потврђено је из полиције.
Из полиције су саопштили да је пилот преминуо након реанимације, док према незваничним информацијама у авиону није било других путника.
На мјесто несреће одмах је упућен и хеликоптер хитног медицинског превоза, али за несрећног пилота није било спаса.
Недалеко од мјеста гдје се догодила трагедија налази се Ваздухопловни клуб „Врабац“. Полицијски увиђај је у току, након чега ће бити познато више детаља о узроцима пада ове летјелице, преноси Индекс.
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