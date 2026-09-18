Авионска несрећа у Хрватској добила трагичан исход

Аутор:АТВ редакција
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Данас, 18. септембра, у Роковцима код Винковаца у Хрватској дошло је до авионске несреће. Мањи авион којим је управљала једна особа срушио се поред писте,.
Незваничне информације говоре да се авион срушио у кукурузиште поред писте, а Дневник.хр јавља да је ова несрећа имала и трагичан исход.
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Пао авион у Хрватској, све хитне службе на терену
Наиме, пилот авиона је услијед задобијених повреда преминуо након реанимације.
На мјесто несреће послан је и хеликоптер Хитног медицинског пријевоза, а више детаља бит ће познато након увиђаја.
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