Ученик избо наставницу, хтио све да снима за друштвене мреже

Аутор:АТВ редакција
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Тринеастогодишњи ученик у школи у римском насељу Ченточеле у Италији попрскао је данас наставницу бибер-спрејом у лице, а затим је избо ножем, преносе медији.
Наставници је брзо указана помоћ хитне службе и она није животно угрожена, али је претрпјела велики шок.
Напад зауставио други ученик
Према наводима извора, тринаестогодишњи дјечак је покушавао да читав напад уживо преноси путем свог мобилног телефона преко апликације Телеграм.
Већу трагедију спријечио је други ученик из разреда, који је храбро реаговао и успио да заустави нападача, преноси Курир.
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