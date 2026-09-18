Logo

Ученик избо наставницу, хтио све да снима за друштвене мреже

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 12:47

Коментари:

0
Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Тринеастогодишњи ученик у школи у римском насељу Ченточеле у Италији попрскао је данас наставницу бибер-спрејом у лице, а затим је избо ножем, преносе медији.

Наставници је брзо указана помоћ хитне службе и она није животно угрожена, али је претрпјела велики шок.

Напад зауставио други ученик

Према наводима извора, тринаестогодишњи дјечак је покушавао да читав напад уживо преноси путем свог мобилног телефона преко апликације Телеграм.

Већу трагедију спријечио је други ученик из разреда, који је храбро реаговао и успио да заустави нападача, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рим

Напад

избодена професорица

Црна хроника

Коментари (0)

Више из рубрике

Хомерова одисеја

Свијет

Нашао благо у библиотеци: Пронађен фрагмент Хомерове "Одисеје" стар 1.700 године

2 ч

0
Владимир Путин

Свијет

Путин продужио руски ембарго за бројне земље, укључена и Црна Гора

3 ч

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Фицо: Запад тражи изговор за велики сукоб између НАТО-а и Русије

3 ч

0
Школске клупе у учионици.

Свијет

Три ученика погинула у пуцњави у школи: Више њих повријеђено

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

11

У несрећи страдао Сеад Хаџић Буцо, син вишеструко осуђиване Маргарете Хаџић

14

56

Огласило се тужилаштво о хапшењу одбјеглог поштара Стипе Јукића

14

55

Пожар на Чврсници и даље гори: Потребан ангажман канадера и хеликоптера

14

50

Медији: Ауто из Бећировићеве пратње имао стравичан удес, он није ни стао

14

43

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи: Други задобио повреде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима