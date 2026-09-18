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Три ученика погинула у пуцњави у школи: Више њих повријеђено

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18.09.2026 11:28

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Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

Три ученика су данас погинула у пуцњави у школи у мјесту Банга на југу Филипина, укључујући и 16-годишњака осумњиченог за напад, док је осам особа повријеђено, саопштио је градоначелник тог мјеста.

"Све жртве су ученици узраста од 14 до 17 година. Четири повријеђене особе су у критичном стању", изјавио је за Ројтерс Алберт Паленсија, градоначелник Банге, преноси Ројтерс.

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Медији су претходно пренијели, позивајући се на локалног полицијског гувернера, да је погинула најмање једна особа и да је рањено четворо.

Инцидент се догодио у Националној средњој школи Банга у провинцији Јужни Котабато, на југу Филипина,саопштио је гувернер провинције Јужни Котабато Рејналдо Тамајо.

Главни полицијски наредник Реџи Фадерон изјавио је претходно да има повријеђених и то више од једне особе и да полиција провјерава детаље.

Прије тачно мјесец дана, најмање двије особе су погинуле, а девет је повријеђено у пуцњави у школском кампусу у граду Замбоанга на југу Филипина, у кампусу средње школе Универзитета Атенео де Замбоанга.

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Према наводима градоначелника, осумњичени, ученик седмог разреда, ушао је 18. августа у школу са пушком и пиштољем и отворио ватру на ученике и наставнике, а потом је извршио самоубиство.

(Танјуг)

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Тагови :

Филипини

Школа

Пуцњава

ученици

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