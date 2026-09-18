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ФЗО Српске: Омогућена и трансплантација јетре у Бјелорусији

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18.09.2026 10:47

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Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.
Фото: Pixabay/domkarch

Фонд здравственог осигурања Републике Српске унаприједио је доступност трансплантације за обољеле из Српске којима је овај вид лијечења неопходан, те је након бубрега, у Бјелорусији осигураницима доступна и трансплантација јетре.

Само у протеклом периоду Фонд здравственог осигурања финансирао је трансплантацију јетре и све предоперативне припреме за двоје осигураника из Републике Српске у укупном износу од око 500.000 КМ, саопштено је из ФЗО.

Из Фонда додају да је ово значајан искорак у обезбјеђивању доступности и квалитета лијечења пацијената којима је неопходна трансплантација јетре, имајући у виду да БиХ није дио Еуротрансплант мреже, због чега осигураници теже могу да остваре кадаверичну трансплантацију у земљама Европске уније.

Осим трансплантације јетре, више од 90 осигураника имало је трансплантацију бубрега у Бјелорусији од момента од како је Фонд започео сарадњу са овим здравственим установама у укупном износу од 6,1 милион КМ.

Подсјећају да је Фонд здравственог осигурања Републике Српске још 2021. године остварио сарадњу са Бјелорусијом и конкретним активностима омогућио да се трансплантација органа за наше осигуранике спроводи у здравственој установи у Минску. Све до ове године осигураници су у Минск одлазили углавном због трансплантације бубрега.

Успјешна сарадња са Бјелорусијом се у међувремену развијала, тако да је од недавно потписан уговор и са још једном здравственом установом у тој земљи, тачније у Бресту. На овај начин Фонд је значајно унаприједио доступност здравствене заштите осигураницима којима је неопходна трансплантација, наводе из ФЗО.

Наглашавају да динамика слања пацијената зависи и од обима посла у тамошњој здравственој установи, али и од здравственог стања пацијената будући да здравствени статус пацијента мора бити задовољавајући за трансплантацију.

Напомињу да осим трансплантације, ФЗО Српске у потпуности финансира и предтрансплантационе припреме, као и лијекове које користе осигураници са трансплантираним органима, односно њихову цјелокупну здравствену заштиту.

Да би осигураници Фонда, али и здравствене установе на брз и једноставан начин били информисани о путу остваривања права на финансирање трансплантације у иностранству, ФЗО је недавно припремио и водич кроз право на трансплантацију који је доступан на интернет страници Фонда.

Из ФЗО подсјећају да осигурана лица Фонда могу да остваре право на лијечење и у установама ван Републике Српске са којима Фонд има потписан уговор онда када њихово лијечење није могуће у домаћим здравственим установама.

Лијечење ван Републике Српске одобрава се када домаће установе, тачније Универзитетски клинички центар Републике Српске да приједлог да се лијечење обави у некој од установа ван Српске, са којом Фонд има потписан уговор.

Такође, ако лијечење није могуће обавити ни у установама ван Републике Српске са којима Фонд има уговор (у Србији), тада је могуће остварити право на лијечење и у другим установама у иностранству са којима Фонд нема уговоре.

Трансплантација органа није само медицински поступак, то је прилика да се пацијенту омогући нова шанса за квалитетнији живот, а Фонд здравственог осигурања Републике Српске ће и у будућности настојати да ту шансу учини доступном сваком осигуранику којем је потребна, поручили су из ФЗО Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бјелорусија

Република Српска

трансплатација

Фонд здравственог осигурања

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