Logo

Припреме за сезону: Јахорина објавила цјеновник

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 07:54

Коментари:

0
Припреме за сезону: Јахорина објавила цјеновник
Фото: ОЦ Јахорина

Иако је календарски још љето, заљубљеници у скијање и планине већ планирају свој зимски одмор. За сезону, сем скијаша, припремају се и планине у БиХ, односно планински центри, а Јахорина је већ објавила нове цијене.

Из Олимпијског центра “Јахорина” истичу да су припреме за предстојећу сезону почеле чим је завршила претходна, међутим, за сада још не могу говорити о тачном почетку сезоне, јер то зависи од временских услова и висине сњежног покривача.

Шта очекује посјетиоце на Јахорини током нове сезоне?

Упркос томе што тачан датум још није сигуран, оно што је сигурно јесте да све посјетиоце ове зиме на Јахорини, како наводе, очекује скијалиште са 54 километра уређених стаза, од којих је 12 километара освијетљено за ноћно скијање, као и модерна инфраструктура која Јахорину сврстава међу најразвијеније ски-центре у региону.

Комарац

Регион

У Хрватској порастао број заражених опасним вирусом

“Јахорина одавно није само мјесто за скијање. Уз дневно и ноћно скијање, посјетиоци могу очекивати богат апрèс-ски програм, догађаје на отвореном, наступе регионалних музичких звијезда, квалитетну хотелску и гастро понуду, као и садржаје за породице, рекреативце и све оне који зиму желе доживјети активно”, наводе из ОЦ “Јахорина” за “Независне новине“.

Колико ће коштати скијање на Јахорини ове зиме?

Иако је до првих пахуља остало још много времена, Јахорина је већ објавила цјеновник за предстојећу сезону, а поједине цијене су овог пута нешто веће него ранијих година.

Како истичу, ски-карте у претходне три године нису поскупљивале, а гостима су на располагању дневне, вишедневне, породичне, сезонске и карте “10 дана у сезони”.

хапшење, лисице

Свијет

Ухапшен серијски убица (33): Током испитивања рекао да је убио 80 људи

“Као најатрактивније издвајамо карту ‘10 дана у сезони’, која одраслима омогућава десет дана скијања у термину по избору, као и сезонске карте за дневно и ноћно скијање. Посебно су занимљиве и сезонске карте за радне дане, намијењене гостима који желе више скијања уз флексибилнији ритам долазака”, истичу они.

Из ОЦ “Јахорина” најављују и претпродају карата која ће трајати од 20. септембра до 20. октобра.

“У том периоду три најтраженије карте биће доступне по значајно повољнијим цијенама. Нигдје у региону немате да за 295 КМ скијате четири дана или за само 430 КМ скијате седам дана”, тврде они, додајући да је претпродаја прилика да се карте набаве по најповољнијим условима.

Како теку припреме на Влашићу?

Самер Доловац, директор Туристичке заједнице Травник, истиче да је предузеће које управља ски-лифтовима током љетног периода на Влашићу радило на унапређењу ски-стаза кроз проширења одређених дијелова које су имале такозвано уско грло.

илу-змија-25032026

Друштво

Змије све чешће међу људима: Најпознатији змијоловац открива зашто су активније него љети

“Затим су стазе чишћене од камења и смећа у циљу побољшања безбједности скијања за зимску сезону 2026/2027. Додатно је унапријеђена телеком инфраструктура за пренос информација са најудаљенијих скијашких пунктова”, додаје он.

Према његовим ријечима, већ је заказана и традиционална манифестација “Шанкање”, која ће се одржати од 11. до 13. децембра са познатим регионалним извођачима.

“Према најавама и већ резервацијама у том периоду, али и у периоду новогодишњих благдана очекивања су позитивна за зимску сезону 2026/2027”, истиче Доловац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јахорина

Цијене

Зимовање

Коментари (0)

Више из рубрике

Змија

Друштво

Змије све чешће међу људима: Најпознатији змијоловац открива зашто су активније него љети

3 ч

0
Дрва балван гријање

Друштво

Рок истекао, а пензионери још нису добили наручена дрва

3 ч

0
Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.

Друштво

Данас је празник родитеља Светог Јована Крститеља: Ову молитву треба изговорити

3 ч

0
Пукло је кад је пао у воду и чуо се узвик гледалаца: Младић под окриљем ноћи скочио са Старог моста у Неретву

Друштво

Пукло је кад је пао у воду и чуо се узвик гледалаца: Младић под окриљем ноћи скочио са Старог моста у Неретву

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

34

Ухапшен због сумње да је помагао осумњиченом за убиство брата

10

30

Милан Станковић током каријере одлучио да напусти Гранд, а ево ко му је платио дуг од 50.000 евра

10

26

Килограм овог 'шумског блага' достиже цијену од 5.000 евра

10

16

Због суше у Хрватској проглашена природна непогода

10

12

Бањалучани ухапшени због крађе моторки

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима