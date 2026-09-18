Припреме за сезону: Јахорина објавила цјеновник

Аутор:АТВ редакција
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Иако је календарски још љето, заљубљеници у скијање и планине већ планирају свој зимски одмор. За сезону, сем скијаша, припремају се и планине у БиХ, односно планински центри, а Јахорина је већ објавила нове цијене.
Из Олимпијског центра “Јахорина” истичу да су припреме за предстојећу сезону почеле чим је завршила претходна, међутим, за сада још не могу говорити о тачном почетку сезоне, јер то зависи од временских услова и висине сњежног покривача.
Упркос томе што тачан датум још није сигуран, оно што је сигурно јесте да све посјетиоце ове зиме на Јахорини, како наводе, очекује скијалиште са 54 километра уређених стаза, од којих је 12 километара освијетљено за ноћно скијање, као и модерна инфраструктура која Јахорину сврстава међу најразвијеније ски-центре у региону.
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“Јахорина одавно није само мјесто за скијање. Уз дневно и ноћно скијање, посјетиоци могу очекивати богат апрèс-ски програм, догађаје на отвореном, наступе регионалних музичких звијезда, квалитетну хотелску и гастро понуду, као и садржаје за породице, рекреативце и све оне који зиму желе доживјети активно”, наводе из ОЦ “Јахорина” за “Независне новине“.
Иако је до првих пахуља остало још много времена, Јахорина је већ објавила цјеновник за предстојећу сезону, а поједине цијене су овог пута нешто веће него ранијих година.
Како истичу, ски-карте у претходне три године нису поскупљивале, а гостима су на располагању дневне, вишедневне, породичне, сезонске и карте “10 дана у сезони”.
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“Као најатрактивније издвајамо карту ‘10 дана у сезони’, која одраслима омогућава десет дана скијања у термину по избору, као и сезонске карте за дневно и ноћно скијање. Посебно су занимљиве и сезонске карте за радне дане, намијењене гостима који желе више скијања уз флексибилнији ритам долазака”, истичу они.
Из ОЦ “Јахорина” најављују и претпродају карата која ће трајати од 20. септембра до 20. октобра.
“У том периоду три најтраженије карте биће доступне по значајно повољнијим цијенама. Нигдје у региону немате да за 295 КМ скијате четири дана или за само 430 КМ скијате седам дана”, тврде они, додајући да је претпродаја прилика да се карте набаве по најповољнијим условима.
Самер Доловац, директор Туристичке заједнице Травник, истиче да је предузеће које управља ски-лифтовима током љетног периода на Влашићу радило на унапређењу ски-стаза кроз проширења одређених дијелова које су имале такозвано уско грло.
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“Затим су стазе чишћене од камења и смећа у циљу побољшања безбједности скијања за зимску сезону 2026/2027. Додатно је унапријеђена телеком инфраструктура за пренос информација са најудаљенијих скијашких пунктова”, додаје он.
Према његовим ријечима, већ је заказана и традиционална манифестација “Шанкање”, која ће се одржати од 11. до 13. децембра са познатим регионалним извођачима.
“Према најавама и већ резервацијама у том периоду, али и у периоду новогодишњих благдана очекивања су позитивна за зимску сезону 2026/2027”, истиче Доловац.
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