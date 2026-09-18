У Хрватској порастао број заражених опасним вирусом

Аутор:АТВ редакција
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У Хрватској је ове године пријављено 15 инфекција вирусом Западног Нила, а 10 особа са симптомима развило је неуроинвазивни облик болести и хоспитализовано је, сазнаје се у Хрватском заводу за јавно здравство (ХЗЈЗ).
Није забиљежен ниједан смртни исход, а пет пријављених особа није имало симптоме болести.
ХЗЈЗ је 4. септембра евидентирао 10 инфекција, међу којима шест хоспитализованих особа и четири асимптоматске инфекције. Од тада је пријављено још пет особа, а број хоспитализованих порастао је са шест на 10.
Све особе које су развиле симптоме имају неуроинвазивни облик болести, односно захваћеност централног нервног система, што може укључивати менингитис, енцефалитис или друге теже неуролошке облике.
Већина обољелих је мушког пола и старије животне доби, што је, наводе из ХЗЈЗ-а, уобичајено за ту инфекцију. Прецизнију добну и полну структуру Завод није изнио због заштите личних података пацијената.
Свих пет асимптоматских инфекција откривено је међу добровољним даваоцима крви. Једна од њих евидентирана је након 4. септембра. Тестирањем давалаца крви такве се инфекције могу открити и код особа које немају никакве симптоме, а тестирање се проводи ради заштите прималаца крвних деривата.
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Од почетка септембра случајеви се нису појавили у новим жупанијама. Инфекције су досад пријављене на подручју Града Загреба те Загребачке, Крапинско-загорске, Осјечко-барањске и Копривничко-крижевачке жупаније.
Упркос порасту броја пријава, ХЗЈЗ епидемиолошку ситуацију и даље оцјењује уобичајеном за ово доба године те истиче изразиту сезонску варијабилност инфекције вирусом Западног Нила. У Заводу очекују појаву нових случајева током сљедећег периода, зависно од временских прилика које утичу на активност комараца.
У поређењу са истим периодом прошле године, ове је године забиљежен већи број пријављених инфекција, наводи ХЗЈЗ, не износећи прецизан број за прошлу годину. Према седмичном извјештају Европског центра за спречавање и контролу болести (ЕЦДЦ), Хрватска до 17. септембра прошле године није била међу европским земљама које су пријавиле хумане инфекције вирусом Западног Нила. До краја 2025. ЕЦДЦ-у су из Хрватске пријављене четири локално стечене хумане инфекције.
Вирус Западног Нила преноси се првенствено убодом зараженог комарца. Већина инфекција пролази без симптома, док се неуроинвазивни облици болести појављују ријетко и чешћи су међу старијим особама и особама са хроничним болестима, преноси Дневник.хр.
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