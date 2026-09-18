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Стављају кутије од млијека испод крова: Разлог за то је феноменалан

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18.09.2026 08:41

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Кров на кући.
Фото: Pexels/Vasily Kleymenov

Кутије од млијека које већина људи баца у смеће могле би да добију сасвим нову намјену на крову. Истраживачи су показали да искоришћена амбалажа може да помогне у расхлађивању кућа, и то без клима-уређаја и великих улагања.

Ријеч је о вишеслојној амбалажи, попут тетрапак паковања за млијеко и сокове, која у себи садржи и танак слој алуминијума. Управо тај слој може да одбија дио топлотног зрачења, због чега су истраживачи дошли на идеју да искоришћену амбалажу претворе у својеврсну изолацију.

Кутије се отварају, равнају и постављају испод крова, гдје стварају додатну баријеру између спољне топлоте и унутрашњости куће.

Температура нижа за више од три степена

Резултати су показали да овакав једноставан систем може да направи примјетну разлику.

Када је изолација направљена од искоришћене амбалаже комбинована са природним провјетравањем у одговарајуће доба дана, температура, односно осјећај топлоте у кући, могао је да буде смањен за око 3,1 степен.

Истраживачи су анализирали и како би систем функционисао у још топлијим климатским условима који се очекују наредних деценија. Према њиховим прорачунима, разлика би могла да достигне око 3,3 степена.

Кошта мање од евра по квадрату

Још једна предност овог ријешења јесте цијена.

Материјал за оваку изолацију може да кошта мање од једног евра по квадратном метру, посебно зато што се користи амбалажа која би иначе завршила као отпад.

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Због тога би метода могла да буде нарочито корисна у топлим крајевима и у домаћинствима која немају клима-уређаје или не могу да приуште скупе системе изолације и хлађења.

Систем је притом довољно једноставан да, уз одговарајућу припрему, може да се направи и без компликоване опреме.

Тако кутија од млијека, која након неколико дана обично заврши у канти, може да постане дио крова и помогне да температура у кући током највећих врућина буде подношљивија.

Овакво ријешење могло би да буде занимљиво и за наше просторе, гдје током љетњих топлотних таласа температура у поткровљима и кућама без добре изолације умје да постане готово неподношљива. Посебан проблем имају објекти са крововима који се током дана снажно загријевају, па се топлота сатима задржава и након заласка сунца.

Управо зато пажњу привлачи необично и веома јефтино ријешење које су истраживачи тестирали - искоришћене кутије од млијека и сокова постављене испод крова као додатна заштита од топлоте. Ријешење би било посебно корисно за куће које немају фасаду, па би овакав вид изолације био вишеструко користан, преноси Телеграф.

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Тагови :

изолација

кућа

Дом

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