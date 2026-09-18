Акција "Кота": ОЈТ за једног осумњиченог затражило притвор, остали се бране са слободе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво предложило је Основном суду у Градишци одређивање притвора против П.С. (59) из Градишке због сумње да је починио кривична дјела недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја и неовлаштена производња и промет опојним дрогама
Окружном јавном тужилаштву Бањалука јуче, 17. септембра, од стране ПУ Градишка, достављен је извјештај против шест осумњичених особа: П.С. (59) из Градишке, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја и кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога, С.Г. (67) из Градишке, Р.Ј. (37) из Градишке, Н.Г. (48) из Градишке, Ђ.Ш (25) из Градишке и М.С. (61) из Козарске Дубице, због кривичног дјела недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
"Након испитивања осумњичених особа поступајући тужилац упутио је данас приједлог Основном суду у Градишци, за одређивање мјере притвора против осумњиченог П.С због постојања основане сумње да је починио кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја и кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога", наводе из Окружног јавног тужилаштва.
У претходном периоду осумњичени је неовлаштено набављао ради продаје већу количину наоружања (ватрено оружје, муницију и минско – експлозивна средства).
Хроника
Откривамо имена шест ухапшених у акцији "Кота"
"Извршеним претресом објекта који користи осумњичени полицијски службеници ПУ Градишка, су пронашли супстанцу која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану намијењену за даљу продају", наводе у тужилаштву.
Тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Градишци.
Остали осумњичени су након испитивања пуштени и у наставку кривичног поступка ће се бранити са слободе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
13 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
18 ч0
Хроника
20 ч1
Најновије
Најчитаније
10
34
10
30
10
26
10
16
10
12
Тренутно на програму