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Акција "Кота": ОЈТ за једног осумњиченог затражило притвор, остали се бране са слободе

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18.09.2026 09:17

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Акција Кота
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво предложило је Основном суду у Градишци одређивање притвора против П.С. (59) из Градишке због сумње да је починио кривична д‌јела недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја и неовлаштена производња и промет опојним дрогама

Окружном јавном тужилаштву Бањалука јуче, 17. септембра, од стране ПУ Градишка, достављен је извјештај против шест осумњичених особа: П.С. (59) из Градишке, због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја и кривично д‌јело неовлаштена производња и промет опојних дрога, С.Г. (67) из Градишке, Р.Ј. (37) из Градишке, Н.Г. (48) из Градишке, Ђ.Ш (25) из Градишке и М.С. (61) из Козарске Дубице, због кривичног д‌јела недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

"Након испитивања осумњичених особа поступајући тужилац упутио је данас приједлог Основном суду у Градишци, за одређивање мјере притвора против осумњиченог П.С због постојања основане сумње да је починио кривично д‌јело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја и кривично д‌јело неовлаштена производња и промет опојних дрога", наводе из Окружног јавног тужилаштва.

У претходном периоду осумњичени је неовлаштено набављао ради продаје већу количину наоружања (ватрено оружје, муницију и минско – експлозивна средства).

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"Извршеним претресом објекта који користи осумњичени полицијски службеници ПУ Градишка, су пронашли супстанцу која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану намијењену за даљу продају", наводе у тужилаштву.

Тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке.

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Градишци.

Остали осумњичени су након испитивања пуштени и у наставку кривичног поступка ће се бранити са слободе.

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Тагови :

Акција Кота

ОЈТ Бањалука

Градишка

ухапшени

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