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Ухапшен власник старачког дома у којем је избио пожар

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17.09.2026 19:12

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Ухапшен је власник приватног старачког дома у Лукавцу у којем је синоћ избио пожар.

Увиђај у дому за смјештај и његу старијих особа завршен је данас, а власник је ухапшен по налогу кантоналног тужиоца.

Како је саопштено из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона, слободе је лишен Е. А. (1968) из Тузле, који ће након криминалистичке обраде, уз извјештај са доказима, бити предат у надлежност Кантоналног тужилаштва ТК.

Према незваничним информацијама ријеч је о Едину Ахмедићу, власнику старачког дома.

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"Увиђајем на мјесту догађаја руководио је дежурни тужилац, а обавили су га истражиоци Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а ТК, односно службеници Одсјека за опћи криминалитет и Одсјека за криминалистичку технику и форензику", казали су из кантоналне полиције.

Увиђају су присуствовали и инспектори Инспектората за противпожарну заштиту МУП-а ТК, вјештак заштите на раду те вјештак електроструке.

"По окончању увиђајних радњи, а по налогу дежурног тужиоца, одговорној особи дома одузета је слобода", навели су из кантоналне полиције.

Више информација о узроцима пожара и околностима које су довеле до његовог избијања за сада није саопштено.

Подсјетимо, у пожару су повријеђена два штићеника дома, а њима се љекари за живот боре у тузланском УКЦ-у.

(Фактор)

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Тагови :

Старачки дом

Лукавац

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