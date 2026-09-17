Ухапшен власник старачког дома у којем је избио пожар

Аутор:АТВ редакција
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Ухапшен је власник приватног старачког дома у Лукавцу у којем је синоћ избио пожар.
Увиђај у дому за смјештај и његу старијих особа завршен је данас, а власник је ухапшен по налогу кантоналног тужиоца.
Како је саопштено из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона, слободе је лишен Е. А. (1968) из Тузле, који ће након криминалистичке обраде, уз извјештај са доказима, бити предат у надлежност Кантоналног тужилаштва ТК.
Према незваничним информацијама ријеч је о Едину Ахмедићу, власнику старачког дома.
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"Увиђајем на мјесту догађаја руководио је дежурни тужилац, а обавили су га истражиоци Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а ТК, односно службеници Одсјека за опћи криминалитет и Одсјека за криминалистичку технику и форензику", казали су из кантоналне полиције.
Увиђају су присуствовали и инспектори Инспектората за противпожарну заштиту МУП-а ТК, вјештак заштите на раду те вјештак електроструке.
"По окончању увиђајних радњи, а по налогу дежурног тужиоца, одговорној особи дома одузета је слобода", навели су из кантоналне полиције.
Више информација о узроцима пожара и околностима које су довеле до његовог избијања за сада није саопштено.
Подсјетимо, у пожару су повријеђена два штићеника дома, а њима се љекари за живот боре у тузланском УКЦ-у.
(Фактор)
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