Почела санација клизишта у Чесми

Аутор:Валерија Илић
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Ближи се крај проблема са клизиштем у бањалучком насељу Чесма –Почињу радови на санацији корита ријеке Врбас. Мјештани нестрпљиви. Поручују да више нема чекања.
"Немамо више времена да чекамо кише да крену, као што сте видјели и видите на терену каква је ситуацију, тако да очекујемо да што прије у наредним данима почне рјешавање овог дугогодишњег проблема", рекао је Мићо Дробац, мјештанин.
"Ја сам замолила да се одради стварно како треба, јер је једном већ рађено, па је Врбас пошто је обала скренута на нашу страну поткопава то и направи клизиште", рекла је Милева Марић, мјештанин.
"Овде смо два три пута данас имали, слијеже се земља то однесе Врбас", рекао је Марко Рајковић, мјештанин.
Радовима ће бити обухваћена дионица у дужини од 1.100 метара, а требало би да се повећају хидраулички капацитети водотока и заштите обалу од ерозије. Ово је прва фаза уређења корита ријеке Врбас, коју заједнички реализују ресорно министарством и „Воде Српске“.
"Радови су отпочели званично данас, дирекција и републичка водна инспекција је увела извођаче у посао, нажалост представници града се нису појавили иако су били уредно обавјештени и имали су обавезу да ставе потпис да је све урађено у складу са законом и пројектом документацијом и то се није десило, без обзира на то ми нисмо могли да чекамо пролонгирање почетка радова", рекао је Мирослав Миловановић, директор ЈУ „Воде Српске“.
Радови би требало да буду завршени за мање од мјесец дана. Ово није коначно рјешење, али је пут ка рјешавању главног проблема овог дијела Бањалуке.
"Влада се укључује, преузима одговорност, тако да то не видим апсолутно никакав проблем, осим проблема да ово што прије ријешимо и идемо сада до извођача да видимо колико му времена треба имајући у виду да су повољни метеоролошки услови", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Пред извођачима је посао који би требао да заустави даље ширење клизишта, а мјештани Чесме се надају да ће овог пута рјешење бити дугорочно и да страх од сваке нове кише остаје иза њих.
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