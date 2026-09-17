Чувени ланац пекара банкротирао послије 157 година

Аутор:АТВ редакција
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Традиционална њемачка породична пекара поднијела је захтјев за стечај. Око 50 запослених забринуто је за своју будућност, а купци брину гдје ће куповати хљеб. Свих шест филијала баварске компаније је погођено.
Окружни суд у Нирнбергу већ је наредио прелиминарни поступак стечаја за пекару Мајер у Лупбургу, у Баварској.
Стечајни управник Патрик Мајерле рекао је за Билд: „Прије свега, све филијале су отворене и продаја се наставља непромијењено.“
Што се тиче покушаја спасавања компаније, он је рекао: „Интензивно радимо на дугорочној перспективи за пословање. Први разговори са заинтересованим странама су већ обављени и оптимистични смо у погледу даљег процеса улагања.“
Адвокат Петер Рогер из тима за реструктурирање додао је у вези са стечајем: „Посебно је позитивно што запослени подржавају изабрани пут и остају посвећени компанији чак и у овој изузетној ситуацији.“
Овај породични бизнис основан је 1869. године и сада је у петој генерацији управљања. Са шест филијала у окрузима Нојмаркт и Регенсбург, ланац пекара, са својим хљебом, пецивима и колачима, годинама је дио свакодневног живота многих купаца.
Економска криза произилази из огромног терета растућих цијена енергије и сировина. Истовремено, продаја је опала јер многи потрошачи смањују куповину хране. Чак ни основна намирница, хљеб, није „сигурна“.
„У протеклих неколико мјесеци учинили смо све што смо могли да надокнадимо повећане трошкове. Упркос нашим најбољим напорима, нисмо били довољно успјешни“, каже извршни директор Флоријан Мајер.
Читава пекарска индустрија је у дубокој кризи. Растуће цијене енергије, скупе сировине и конкуренција супермаркета све више врше притисак на традиционална предузећа. Многе пекаре у Њемачкој се боре за опстанак.
Само у првој половини 2026. године, 63 пекаре су банкротирале. Само крајем августа, то је била пекара Михели из Шлезвиг-Холштајна, која послује са девет филијала у округу Зегеберг, Нојминстеру и Хамбургу. Скоро 100 запослених тамо је забринуто за своју будућност, преноси Телеграф.
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