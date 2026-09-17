"Пепкова" наруквица повучена са тржишта

Аутор:АТВ редакција
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Са тржишта БиХ повучена је "Пепкова" наруквица са мотивом морског прасета поријеклом из Кине јер представља ризик од повреде, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Наруквица пољског произвођача "Пепко" повучена је због грешке у производњи јер ивица унутрашње траке може пробити тканину.
Потрошачима који су купили овај производ препоручује се да одмах престану да га употребљавају и врате у било који малопродајни објекат "Пепко" ради поврата пуног износа новца.
Ријеч је о моделу ПЛУ 631925.
"Пепко" позива потрошаче да ову информацију подијеле, посебно ако је производ поклоњен другом лицу, те истичу да рачун није потребан.
(Срна)
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