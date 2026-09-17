Logo

"Пепкова" наруквица повучена са тржишта

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 13:56

Коментари:

0
"Пепкова" наруквица повучена са тржишта

Са тржишта БиХ повучена је "Пепкова" наруквица са мотивом морског прасета поријеклом из Кине јер представља ризик од повреде, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Наруквица пољског произвођача "Пепко" повучена је због грешке у производњи јер ивица унутрашње траке може пробити тканину.

Потрошачима који су купили овај производ препоручује се да одмах престану да га употребљавају и врате у било који малопродајни објекат "Пепко" ради поврата пуног износа новца.

Ријеч је о моделу ПЛУ 631925.

"Пепко" позива потрошаче да ову информацију подијеле, посебно ако је производ поклоњен другом лицу, те истичу да рачун није потребан.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пепко

Повлачење са тржишта

Кина

Коментари (0)

Више из рубрике

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Лоше прогнозе Тришића: Дизел у Српској лети у небо?

1 ч

1
Нафта

Економија

Пад цијена нафте на свјетском тржишту

5 ч

0
Руковање

Економија

Краљ намјештаја родом из Бањалуке преузима аустријског гиганта

6 ч

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Економија

Гориво у Њемачкој достигло историјске цијене: "Ово је пљачка!"

22 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Шведски премијер поднио оставку

15

19

Којић и Вулићева поднијели кривичну пријаву против Церића због изазивања расне и вјерске мржње

15

16

Амиџић: Парламентарна скупштина изгласала закон којим су повећане плате и функционерима

15

08

Испод пустиње у Кини пронађени велики извори воде

14

54

Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима