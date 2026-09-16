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Гориво у Њемачкој достигло историјске цијене: "Ово је пљачка!"

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16.09.2026 17:05

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Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Цијене горива у Њемачкој достигле су рекордне нивое, а возачи све гласније траже реакцију државе. Бензин Е10 у појединим дијеловима Берлина у једном дану поскупио је за око 20 центи по литру, док је на једној бензинској станици уз ауто-пут цијена бензина Супер плус достигла чак 3,03 евра, односно око 356 динара по литру.

Према подацима објављеним 15. септембра, бензин Е10 у Берлину је ујутру коштао око 2,25 евра, односно приближно 264 динара, док је дизел био око 2,37 евра, односно око 278 динара по литру. У подне су цијене додатно порасле, пише Дојче веле.

Њемачка је специфична по томе што бензинске станице, према правилима тржишта, смију да повећају цијене само једном дневно, у подне. Ипак, ни то није спријечило нагле скокове који су изазвали бијес возача.

Посебно су погођени становници руралних подручја

Посебно су погођени становници руралних подручја, гдје јавни превоз често није реална алтернатива аутомобилу. Возачи из пограничних крајева зато све чешће одлазе у сусједне земље. За резервоар од 60 литара бензина Е10, према поређењу њемачког Савезног завода за статистику, у Чешкој и Пољској могло се уштедјети око 31 евро, односно приближно 3.600 динара, док је разлика у Луксембургу износила око 28 евра, а у Аустрији око 25 евра.

Њемачка има девет сусједних држава, а у већини њих гориво је јефтиније него на њемачким пумпама. Само су Холандија и Данска међу земљама у којима возачи плаћају више.

Канцелар најављује помоћ, али нема конкретан план

Њемачки канцелар Фридрих Мерц поручио је да држава мора да реагује јер су многи грађани који свакодневно користе аутомобил достигли „границу оптерећења“.

„Сматрам да морамо да дјелујемо“, рекао је Мерц, али конкретан модел помоћи још није представљен. Влада разматра различите могућности, од пореског растерећења до директне финансијске помоћи угроженим домаћинствима.

Влада, међутим, тврди да за раст цијена није директно одговорна, већ да су главни узроци глобална кретања на тржишту нафте, рат на Блиском истоку, напади на енергетску инфраструктуру и поремећаји у поморском транспорту.

Њемачки аутомобилски клуб АДАЦ упозорава да цијена сирове нафте још није достигла неке раније рекорде, али да је бензин Е10 скупљи него икада. То, како наводе, отвара питање због чега су марже у рафинеријама и велепродаји толико високе.

Спор око пореза и ограничења цијена

Унутар њемачке владајуће коалиције нема сагласности о томе како ријешити проблем. Конзервативни ЦДУ и ЦСУ разматрају смањење пореза или олакшице за људе који аутомобилом путују на посао, док социјалдемократски СПД предлаже горњу границу цијене горива и увођење пореза на ванредну добит енергетских компанија.

Идеја је да се дио додатне зараде енергетских фирми, остварене током кризе, преусмјери у помоћ грађанима. Поједини политичари предлажу и привремено смањење пореза на енергенте, како би се цијена директно снизила на бензинским станицама.

Њемачка влада је раније, од маја до краја јуна, већ привремено смањивала енергетски порез на бензин и дизел. Та мјера је, са урачунатим ПДВ-ом, требало да појефтини гориво за око 17 центи по литру, али власт сада поручује да за ново такво растерећење нема довољно новца у буџету.

Док се влада спори око рјешења, високе цијене горива постају и озбиљан политички проблем. Опозициона Алтернатива за Њемачку тражи укидање ЦО₂ накнаде, смањење пореза на енергенте и спуштање ПДВ-а на бензин и дизел са 19 на седам одсто.

У Берлину се зато све гласније говори о могућности увођења модела сличног оном у Луксембургу, гдје би држава ограничила максималну цијену горива и дио трошка покрила опорезивањем ванредне добити енергетских компанија.

За сада, међутим, нема коначног договора. Возачи плаћају све скупље гориво, влада најављује мјере, а питање ко ће на крају сносити трошак енергетске кризе постаје једно од најважнијих економских питања у Њемачкој.

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Тагови :

Њемачка

гориво

енергетска криза

Дизел цијена

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