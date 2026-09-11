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Нова ескалација сукоба: Повећане малопродајне цијене бензина и дизела

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11.09.2026 14:49

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Бензинска пумпа или бензинска станица је објекат намијењен за снабдијевање моторних возила горивом бензином, дизелом, плинастим горивима као што су ТНГ или CNG, а у новије вријеме и електричним пуњачима за електрични аутомобиле.
Фото: ATV

Кинеске власти повећале су домаће малопродајне цијене бензина и дизела усљед нове ескалације сукоба између САД и Ирана, саопштила је Кинеска национална комисија за развој и реформе /НДРЦ/.

“Према тренутном механизму одређивања цијена нафте, данас ће цијене бензина и дизела бити повећане за 435, односно 420 јуана /64,2 и 63 долара/ по тони, али ће након прилагођавања стварно повећање износити 260, односно 250 јуана по тони”, наводи се у саопштењу.

НДРЦ истиче да кинески механизам одређивања цијена предвиђа да се, уколико се свјетске цијене нафте промијене за више од 50 јуана по тони и задрже се на том нивоу током 10 радних дана, домаће цијене бензина и дизела прилагођавају у складу с тим.

Домаће цијене се повећавају усљед нове ескалације сукоба између САД и Ирана, што је изазвало дуготрајан и нагли раст цијена нафте на међународном тржишту, подсјећа РИА Новости.

Велике државне енергетске компаније морају да обезбиједе производњу и транспорт нафтних деривата, одрже стабилно снабдијевање тржишта, као и да се стриктно придржавају државне политике цијена, пише Срна.

Кинеска Влада наложила је локалним властима да појачају наџор, сузбију кршења правила о одређивању цијена и одрже нормално стање на тржишту.

Криза на Блиском истоку довела је до значајних флуктуација цијена бензина у Кини. Конкретно, највећи раст забиљежен је 23. марта, када су цијене бензина у Кини порасле за 1.160 јуана по тони, а цијене дизела за 1.115 јуана.

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Тагови :

Кина

гориво

цијена

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