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Окренула се на ауто-путу: Шест полицијских патрола јурило жену која је 50 километара возила у супротном смјеру!

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11.09.2026 13:19

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Окренула се на ауто-путу: Шест полицијских патрола јурило жену која је 50 километара возила у супротном смјеру!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Жена из Њемачке (32) натерала је полицију да интервенише на ауто-путу А1 у Италији. Возила је више од 50 километара у супротном смјеру, а након неколико полукружних окретања успјела је и да избјегне полицију.

Потера је трајала око 40 минута, преноси Росенхеим24.

Инцидент се догодио у четвртак, 20. августа, али је италијанска полиција детаље објавила тек почетком септембра. Жена је управљала комбијем са њемачким регистарским таблицама.

Код превоја Цитерна, на дјелу аутопута познатом као Панорамица, изненада је направила полукружно окретање и кренула супротним смером ка Барберино ди Муџелу.

Десетине возача пријавиле вожњу у супротном смјеру

Убрзо је италијанска хитна служба примила десетине позива забринутих возача. Возило су регистровали и сензори компаније Аутостраде пер л'Италиа, која управља аутопутем. Због густог саобраћаја, полиција је ситуацију оцијенила као изузетно опасну.

На терен је послато шест полицијских патрола, а поједине деонице између Барберина ди Муџела, Бадије и Ронкобиљача биле су затворене.

Једна патрола је успјела да лоцира возило, али се, према наводима полиције, 32-годишња возачица оглушила о знакове да се заустави и наставила да вози.

Код излаза Барберино поново је направила полукружно окретање.

Према полицијским наводима, пресјекла је четири саобраћајне траке и заобишла нову полицијску блокаду. Потом је наставила у правцу Болоње, да би још једном промијенила смјер, преноси Телеграф.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Италија

Њемачка

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