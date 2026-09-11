Састали се Путин и Моди, ове теме су у фокусу

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин састао се са индијским премијером Нарендром Модијем у Њу Делхију уочи 18. самита БРИКС-а, преносе РИА Новости.
Састанак се одржао у конгресно-изложбеном центру "Бхарат Мандапан".
Очекује се да ће се лидери првенствено фокусирати на трговинску и економску сарадњу. Шефови држава ће такође разговарати о међународној агенди, укључујући ситуацију у Украјини.
Лидери Русије и Индије посљедњи пут су се видјели прије мање од двије недјеље, 31. августа, када су разговарали на маргинама самита Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Бишкеку.
У Кремљу су истицали да Русија високо цијени односе од повјерења који су се развили између Путина и Модија.
Како је нагласио помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков, лидери воле да разговарају у неформалној атмосфери – отворено размијењују мишљења о актуелним питањима.
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