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Састали се Путин и Моди, ове теме су у фокусу

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11.09.2026 13:18

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Састали се Путин и Моди, ове теме су у фокусу
Фото: Tanjug / AP / Alexander Kazakov

Руски предсједник Владимир Путин састао се са индијским премијером Нарендром Модијем у Њу Делхију уочи 18. самита БРИКС-а, преносе РИА Новости.

Састанак се одржао у конгресно-изложбеном центру "Бхарат Мандапан".

Очекује се да ће се лидери првенствено фокусирати на трговинску и економску сарадњу. Шефови држава ће такође разговарати о међународној агенди, укључујући ситуацију у Украјини.

Лидери Русије и Индије посљедњи пут су се видјели прије мање од двије недјеље, 31. августа, када су разговарали на маргинама самита Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Бишкеку.

У Кремљу су истицали да Русија високо цијени односе од повјерења који су се развили између Путина и Модија.

Како је нагласио помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков, лидери воле да разговарају у неформалној атмосфери – отворено размијењују мишљења о актуелним питањима.

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Тагови :

Владимир Путин

Индија

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