АфД поднијела кривичну пријаву против Мерца

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка крајње десничарска Алтернатива за Њемачку (АфД) поднијела је кривичну пријаву против канцелара Фридриха Мерца због његове изјаве да миграцијска политика те странке представља „етничко чишћење“ квалификованих радника, објавио је у петак лист „Билд“.
Штефан Брандер, парламентарни секретар посланичке групе АфД-а, изјавио је да су Мрецове изјаве криминалне по својој природи и потпуно неприхватљиве. Додао је да посланичка група чврсто стоји на темељима Устава.
У свом првом јавном сукобу с АфД-ом након изненађујуће побједе те странке на недјељним изборима у источној савезној покрајини Саксонија-Анхалт, Мрец је током бурне парламентарне расправе рекао да би крајње десничарска странка расистичком кампањом масовних депортација угрозила један од стубова њемачке економије.
„Термин 'ремиграција' није ништа друго него синоним за етничко чишћење на основу поријекла и боје коже“, рекао је Мрец у сриједу, уз аплауз представника других странака у парламенту.
За екстремисте, термин ремиграција односи се на масовно протјеривање особа мигрантског поријекла. Њемачка Савезна служба за заштиту уставног поретка, домаћа обавјештајна служба, ремиграцију описује као концепт који има за циљ стварање етнички дефинисаних друштава и протјеривање свих странаца.
АфД је у свом изборном програму у Саксонији-Анхалту позвао на политике ремиграције како би се убрзале депортације одбијених тражилаца азила и страних криминалаца
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