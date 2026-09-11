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Прославио га хит „Теби моја мазо“, а онда нестао са сцене: Ево гдје је данас Срђан М

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11.09.2026 15:00

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Прославио га хит „Теби моја мазо“, а онда нестао са сцене: Ево гдје је данас Срђан М
Фото: YouTube/printscreen

Пјесма му је обиљежила каријеру и постала његов заштитни знак, а након великог успјеха преселио се у Њемачку и повукао из музике

Срђан Милошевић, познатији као Срђан М, доживио је врхунац каријере пјесмом „Теби моја мазо“, која се и данас често чује на весељима. Ипак, након огромне популарности одлучио је живот наставити далеко од естраде.

Године 2004. говорио је да стално ради и да би волио да му се догоди још једна пјесма попут „Мазе“. Убрзо након тога напустио је Београд и преселио се у Франкфурт.

Према писању медија, у Њемачкој је основао породицу и добио два сина, док је музику оставио по страни.

Занимљиво је да Срђан у почетку уопће није желио снимити „Теби моја мазо“. Како је својевремено испричао, пјесма је првобитно била намијењена женском извођачу.

– Пјесму „Теби моја мазо“ нисам хтио узети. Била је женска пјесма, није био ни тај текст, али сам купио мелодију. Када ми је прочитан текст, био сам незаинтересиран. Кад сам чуо ријеч „мазо“, помислио сам како ћу ја с овом својом грубом фацом то пјевати – присјетио се Срђан.

Ипак, одлучио је дати пјесми прилику.

– Узео сам пјесму, платио све што треба и ставио је четврту на ЦД. Она је направила моју личну карту – рекао је Срђан.

Пјесма је на крају постала његов највећи хит и обиљежила цијелу његову каријеру, док се он данас углавном држи подаље од естрадних рефлектора, преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Срђан М

Пјевач

музика

Звезде Гранда

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