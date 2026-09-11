Logo

Харис Џиновић поново говорио о Мелини: Јако сам је волио

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 14:08

Коментари:

0
Харис Џиновић
Фото: Youtube/Blic TV

Харис Џиновић је поново проговорио о свом разводу од Мелине Џиновић, а његове изјаве о вези која је годинама функционисала иза затворених врата привукле су пажњу јавности.

Пјевач је појаснио своју ранију изјаву да сматра да је сам одговоран за одређене ствари које су се догодиле у њиховом браку. Како је навео, када је рекао да је „дао превише“, није мислио искључиво на новац.

„Људи то нису добро разумјели. Када ме је новинар питао, одговорио сам да сам крив што сам превише давао и да у кући нема граница“, рекао је Џиновић.

Објаснио је да под „превише давања“ првенствено мисли на слободу коју је његова бивша жена имала током њиховог заједничког живота.

Мелина Џиновић

Сцена

"Одавно сам донијела одлуку" Мелина са сином Каном нема контакт

„Могла је да оде кад год је хтјела, да дође кад год је хтјела, да путује гдје год је хтјела, да троши колико год је хтјела... Мислио сам на све. Наравно да је све то коштало, али није било важно, много сам је волио“, рекао је пјевач.

Џиновић се осврнуо и на сам крај њиховог брака, гдје је остао при раније изнетом ставу да је одлука о разилажењу дошла првенствено са друге стране.

„То је оно што је госпођа жељела, извините, госпођо. Госпођа не може бити. Мислила је да постоји нешто боље на крају свијета, вјероватно сам јој и ја досадио“, додаје он, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Харис Џиновић

Мелина Џиновић

Коментари (0)

Прочитајте више

Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.

Сцена

Објава Ђине Џиновић изазвала хаос на мрежама: ''Ако умреш данас, биће то добар дан за мене''

1 седм

0
Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.

Сцена

Овако Ђина зове Мелининог милионера

2 седм

0
Инфлуенсерка и кћерка Хариса и Мелине Џиновић

Сцена

Кћерка Хариса Џиновића, Ђина, болује од неизљечиве болести

2 седм

0
Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.

Сцена

Ђина Џиновић пала на кољена испред другарице: Кћерка Хариса Џиновића у трансу на Цецином концерту

1 мј

0

Више из рубрике

Донаруму тукли и везали, трудну дјевојку вукли за косу

Сцена

Донаруму тукли и везали, трудну дјевојку вукли за косу

56 мин

0
Пјецачица Лепа Лукић

Сцена

"Имала сам 22 године кад сам прекинула трудноћу" Лепа Лукић открила да ли је била трудна са Томом Здравковићем

2 ч

0
Џенифер Лоренс глумица Холивуд добитница Оскара

Сцена

Џенифер Лоренс отворила Инстаграм па упозорила пратиоце, а ево кога је првог запратила

4 ч

0
Мелина Џиновић

Сцена

"Одавно сам донијела одлуку" Мелина са сином Каном нема контакт

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

17

Подигнута оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера у Тузли

14

08

Харис Џиновић поново говорио о Мелини: Јако сам је волио

14

07

Аутопутеви Српске: Потписани уговори о донацијама са десет корисника у Зворнику

14

06

АфД поднијела кривичну пријаву против Мерца

14

02

Пожар код Острога, у борбу са ватром укључен и хеликоптер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима