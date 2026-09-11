Харис Џиновић поново говорио о Мелини: Јако сам је волио

Аутор:АТВ редакција
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Харис Џиновић је поново проговорио о свом разводу од Мелине Џиновић, а његове изјаве о вези која је годинама функционисала иза затворених врата привукле су пажњу јавности.
Пјевач је појаснио своју ранију изјаву да сматра да је сам одговоран за одређене ствари које су се догодиле у њиховом браку. Како је навео, када је рекао да је „дао превише“, није мислио искључиво на новац.
„Људи то нису добро разумјели. Када ме је новинар питао, одговорио сам да сам крив што сам превише давао и да у кући нема граница“, рекао је Џиновић.
Објаснио је да под „превише давања“ првенствено мисли на слободу коју је његова бивша жена имала током њиховог заједничког живота.
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„Могла је да оде кад год је хтјела, да дође кад год је хтјела, да путује гдје год је хтјела, да троши колико год је хтјела... Мислио сам на све. Наравно да је све то коштало, али није било важно, много сам је волио“, рекао је пјевач.
Џиновић се осврнуо и на сам крај њиховог брака, гдје је остао при раније изнетом ставу да је одлука о разилажењу дошла првенствено са друге стране.
„То је оно што је госпођа жељела, извините, госпођо. Госпођа не може бити. Мислила је да постоји нешто боље на крају свијета, вјероватно сам јој и ја досадио“, додаје он, преноси Кликс.
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