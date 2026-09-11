"Одавно сам донијела одлуку" Мелина са сином Каном нема контакт

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мелина Галић (45), некадашња супруга пјевача Хариса Џиновића, срећу је пронашла крај богатог Енглеза Џефрија Арнолда (70), за ког је прије неколико мјесеци рекла судбоносно "да".
Њихов однос привлачи пажњу јавности, а о приватном животу модне креаторке годинама се говори.
Мелина је током брака са Харисом добила двоје дјеце, ћерку Ђину и сина Кана, а својевремено је отворено говорила и о томе због чега није жељела да прошири породицу.
Наиме, она је пред крај брака са пјевачем открила да јој је живот који је тада водила потпуно одговарао, те да би јој нова трудноћа промијенила свакодневицу.
- Волим да спавам до дванаест сати, одлазим на тренинг и путујем са супругом, а трећа трудноћа све би ми то ускратила - рекла је тад Мелина.
Она је истакла да је одлуку донијела одавно, као и да је сматрала да је њихова породица већ употпуњена.
Сцена
Овако Ђина зове Мелининог милионера
- Имамо дјевојчицу и дјечака, чиме је употпуњена слика савршене фамилије, а живот смо организовали тако да, овако како је, баш све одлично функционише - истакла је она том приликом.
У међувремену, однос Мелине и њеног сина Кана привукао је посебну пажњу јавности, будући да се већ дуже вријеме говори о томе да нису у контакту.
Њихов сусрет у једном београдском локалу наводно је био веома непријатан. Како су тада писали домаћи медији, Мелина је сједела са другарицом и Бреном када је у локал ушао Кан, који је пришао шанку како би преузео поручену салату.
- Мелина је сједела са другарицом и са Бреном. У једном тренутку у локал је ушао Кан, који је отишао до шанка како би преузео поручену салату. Чим га је спазила, Мелина је буквално окренула главу на другу страну, правећи се да га не види. Било је јако непријатно гледати како мајка игнорише рођено дијете - открио је тада извор за "Сцандал".
Мелина се, са друге стране, у јавности често може видјети са ћерком Ђином, која је веома блиска са мајком. Њих двије неријетко проводе време заједно, а заједничке фотографије дијеле и на друштвеним мрежама.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 седм0
Сцена
1 мј0
Сцена
2 мј0
Сцена
2 мј0
Сцена
2 ч0
Сцена
14 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
22 ч0
Најновије
Најчитаније
10
05
10
04
09
52
09
48
09
44
Тренутно на програму