Logo

Харис Џиновић признао све о емотивном животу, па проговорио о вили на Сењаку

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 12:04

Коментари:

0
Харис Џиновић
Фото: Youtube/Blic

Пjевач Харис Џиновић проговорио је о свом приватном животу, одрастању и љубавном статусу, откривши до сада непознате детаље који никога не остављају равнодушним.

Иако је саградио велелепну вилу о којој бруји јавност, пјевач истиче да га луксуз и „фенсерај“ не занимају.

- Врло сам једноставан. Направио сам велику кућу за породицу и тако је то остало - признао је искрено Харис Џиновић, додајући да иако није скроман човјек, не пати од статусних симбола и богатства.

Како објашњава, све је кренуло случајно када му је пријатељ јавио да се продаје плац на Сењаку.

- Купио сам, и онда је почела градња. Ја сам мегаломан, кућа је као Гимназија - искрен је пјевач.

Мало ко зна да је Харис потекао из образоване породице – мајка му је била економиста, а отац инжењер. Ипак, он је као младић био прилично несташан и више га је занимао спорт него учење.

- Умјесто на часове, ишао сам на фудбал у једном озбиљном фудбалском клубу у Сарајеву - открива Џиновић и додаје да је због тога сакупио чак 250 неоправданих изостанака, те је на крају био и избачен из Гимназије.

Харис Џиновић

Сцена

Харис жестоко оплео по Мелининој свадби: "Гламур ти не може нико платити, мораш га зарадити"

Ипак, истиче да васпитање увијек долази из куће и поручује: "Сва времена су иста, само се људи мијењају".

Свој музички пут започео је са свега девет година када му је мајка купила прву хармонику. Међутим, убрзо је схватио да му тај инструмент не доноси успјех код супротног пола.

- На великом одмору, који траје 15 минута, свирао сам народну музику на хармоници, али то није пролазило код дјевојчица. Позајмио сам гитару и то је имало већи ефекат, а мене је занимало код дјевојчица - присетио се кроз осмјех, додавши да се у младости опробао чак и у рок музици.

Када је ријеч о емоцијама, певач данас има врло јасан, али и помало сетан став. Он је у браку са Мелином Џиновић био више од двије деценије, а онда се недавно удала.

- Љубави нема, љубав је одлепршала - признаје Харис и истиче да у односу мора постојати узајамно давање себе и емоција.

- Нити трчим да се заљубим, нити имам тих младалачких нагона, с годинама прође, додао је.

Открио је и да више не трчи да се заљуби, јер то с годинама прође. Своју дефиницију љубави објаснио је необичним ријечима: "Љубав је ко брашно, недељива именица".

На крају, осврнувши се на животно искуство, пјевач је у свом стилу закључио: "Прије 30 година свашта нисам знао, па сам сазнао".

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Харис Џиновић

Мелина Џиновић

Коментари (0)

Прочитајте више

Харис Џиновић

Сцена

Харис Џиновић проговорио о свом емотивном животу након развода

2 седм

1
Харис Џиновић

Сцена

Харис жестоко оплео по Мелининој свадби: "Гламур ти не може нико платити, мораш га зарадити"

3 седм

0
Наташа Аксентијевић

Сцена

Наташа Аксентијевић о Мелини: Не можеш на дијелове своје прошлости да се љутиш

4 д

0
Весна Ђогани пјевачица

Сцена

Весна Ђогани о “проблемима” са мужем због Хариса Џиновића: "Не кајем се"

1 мј

1

Више из рубрике

Ивана Дудић је природна од главе до пете: Ово је њена "тајна"

Сцена

Ивана Дудић је природна од главе до пете: Ово је њена "тајна"

1 ч

0
Јањуш открио колики хонорар има у Елити, свима пале вилице кад су чули!

Сцена

Јањуш открио колики хонорар има у Елити, свима пале вилице кад су чули!

2 ч

0
Милица Павловић

Сцена

Миличине ријечи отопиће и најхладнија срца: “Боли ме празна породична кућа, више нема ко да ме дочека”

15 ч

0
Јована Јеремић

Сцена

Јована Јеремић ухваћена са Тигром: Љубав пршти на плажи

18 ч

0

  • Најновије

13

14

Кеба скрхан болом, цијела породица Којић пролази кроз тешке дане

13

12

Полиција ухапсила мушкарца: Осумњичен да је напао суграђанина пред дјецом

12

53

Један од најбољих играча Шведске због повреде завршио Свјетско првенство!

12

53

Чудо у Венецуели: Четири дана послије разорних земљотреса дјечак спасен из рушевина

12

40

На Пасуљанским ливадама гађање из ратне технике, присуствујu званичници Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима