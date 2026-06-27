Миличине ријечи отопиће и најхладнија срца: “Боли ме празна породична кућа, више нема ко да ме дочека”

Аутор:АТВ редакција
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Регионална поп звијезда Милица Павловић помрсила је конце на музичкој сцени Србије када је пре само два дана објавила шести студијски албум несвакидашњег назива "Цака" који је изашао под етикетом Сенорита мусиц - издавачке куће ове младе пјевачице.
Павловићева је у једном престижном хотелу у срцу града организовала пресс поводом изласка десет нових пјесама, филмских спотова и визуала, којим је одушевила домаће, али медије из региона који су стигли у Београд како би подржали њен успјех.
Импровизована авионска писта налазила се на самом улазу у хотел, док је са десне стране била постављена табла на којој су представници седме силе могли да прате полазак лета из Београда за Њујорк, што је и једна од окосница пјесме "Цака".
На промоцији се служио коктел "скини бич" који је посљедњих дана постао додатно популаран због чињенице да га Милица спомиње у пјесми, а сви представници медија добили су бординг карте за укрцавање на "Цаку".
Након успјешног пресса, Милица је дан завршила гостовањем у једној вечерњој емисији на ТВ Прва, гдје је говорила о свом новом пројекту, сарадњи са домаћим, али и светским ауторима, као и свом приватном животу. Оно што је посебно гануло све гледаоце, али и кориснике мрежа јесте њена прича о породици. Бака Ради и деки Владимиру који су јој били све, а којих више нема.
Сцена
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-Стигао је јануар, а ја по први пут након великог броја успешних концерата, турнеја и успјеха албума "Посесивна бивша" нисам отпутовала из Србије да мало одморим, као што то иначе радим. Одлучила сам да спакујем кофер и кренем у свој Буниброд. Потпуно сам сметнула са ума да ће ми дани далеко спорије пролазити у затвореном простору, с обзиром на то да је зимски период. Не могу да кажем да сам била усамљена, виђала сам се и са комшијама, дружила се са рођацима...Међутим, када сам у једном тренутку остала у четири зида и схватила да је кућа празна, да сам ту сама, а да долазе Бадње вече и Божић било ми је јако тешко. Схватила сам да мог деке и моје баке нема и да су заиста "отишли"...Рекла сам себи: "Океј, нећеш да клонеш, хајде да вратиш ону јаку Милицу" - рекла је Павловићева и ганула све искреношћу.
На питање водитељке да ли јој је теже било током дана или ноћи, рекла је.
-Ноћ ми је изузетно тешко падала, на ТВ-у су ишле серије које сам гледала са њима. Враћали су ми се филмови када сам била тинејџерка док су ме чекали да дођем кући из града или са неког путовања. Ето, тада сам освијестила да њих заиста нема - рекла је поп звијезда.
Милица је била једна од рИЈетких јавних личности које су говориле о својим унутрашњим борбама. С друге стране, јавно је признала да има терапеута. Унутрашње борбе дЈелила је са публиком кроз своје пЈесме.
-Захваљујући мојој терапеуткињи Вањи са којом сам недавно започела терапије, схватила сам да је рад на себи и свом унутрашњем дЈетету нешто што је изузетно важно и свима нама неопходно и пожељно. Терапеут може да нам помогне да поново нађемо ту цаку у себи, једну врсту формуле која нам пружа контакт са унутрашњим бићем и даје нам вјеру како бисмо поново почели да се радујемо као то мало дјете које смо некада били. Нико не треба да се осјећа празно и управо због тога желим да кажем људима још једном да је терапија изузетно важна, иако је и даље то табу тема код нас. Важно је да освестимо да имамо проблем, да га ријешимо и онда можемо да помогнемо и неком другом - рекла је Милица и признала да је најпоноснија на своју публику која нема проблем да се поистовети са њом.
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-Најсрећнија сам када добијем поруку од људи који ме воле и прате мој рад, а у којима ми откривају своје најдубље тајне и признају да су се лечили уз моју музику у неким лошим животима тренуцима. Скоро сам добила поруку у којој ми је једна дјевојка написала да је послије једног мог интервјуа схватила да мора узети живот у своје руке и да нема предаје...Посебно сам срећна јер се проналазе у свим мојим песмама уз које, како су ми рекли лече душу - рекла је поп звијезда.
(телеграф)
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