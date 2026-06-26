Милица Павловић стала у одбрану Иване Николић: Најбоље игра на нашој музичкој сцени

Аутор:АТВ редакција
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Популарна пјевачица Милица Павловић подигла је праву буру шестим по реду студијским албум "Цака".
Она је добила сјајне критике за свој албум, а многи су га оценили као пројекат који је опет померио границе, а Милица је по томе и препознатљива.
Милица је организовала дружење са медијима у једном београдском хотелу а том приликом попричали смо с ањом како о њеном пословном и приватном животу, новом албуму тако и о актуелним дешавањима на естради.
Недавно је пјевачица Ивана Боом Николић на промоцији свог првог албума открила је да поједине колеге нису жељеле ни да послушају демо снимке које им је послала, како би дошло до евентуалног дуета.
Њена изјава наишла је на велику осуду дјела јавности, а сада се овим поводом огласила и Милица Павловић, са којом смо имали прилике да попричамо на промоцији њеног албума "Цака".
- Ја са ким сам жељела дуете и остварила сам их током своје каријере. Када су мени били послати различити демо снимци дуета можда нисам свега десетак пута, не прихватила, није био моменат да се ти дуети избаце, што не значи да неће, то су заиста врхунски артисти!- испричала је Милица своје искуство па додала:
- Нико ми није понудио са ким ми није интересантно или са ким не бих снимила. Ивана Николић је толико једна вриједна дјевојка, прелијепа, презгодна, мислим да би она као фото-модел направила врхунску каријеру, није касно за то... мислим да је она једна од оних која најбоље игра на нашој музичкој сцени. Била сам позвана на промоцију, али сам у том тренутку снимала емисију, иначе бих радо отишла да је подржим", објаснила је.
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Милица је затим искритиковала колеге које нису испоштовале Ивану.
Милица је открила да је посетила и терапеута те да ради на себи, што јој доноси мирноћу и сталоженост која се код ње примећује већ дуго:
- Увијек сам Милица, кроз све албуме чућете каква је била Милица кроз албуме и то је негде најлепше. Публика расте уз мене, ја сазревам и растем и радим из више углова, ако ме питате да ли сам се чула са терапеутом у питању је Вања, малоприје ми је послала поруку да мисли на мене и да ми шаље сву лијепу енергију.
- Да, радим на себи. Дуги низ година мислила сам није ми потребан терапеут и да може да се нађе особа преко пута да разумије шта ми се дешава, и као коме сада ја некоме да причам сад ако није у томе и кога да оптеретим јер је мени терет. Сад разумијем ствари на другачији начин, усудила сам се на то, рекла сам ај да ме страх не паралише, мени се допала Вања, само сам ухватила себе како сам се држала само не не како ја...и онда сам кренула као вода на водопаду да тече. Нисам се расплакала јако тешко плачем...то су ко зна који каменци на души. Али на добром сам путу....- признла је она.
(телеграф)
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