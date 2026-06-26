Стиже документарац о Новаку Ђоковићу

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић добија дугометражни документарни филм "Novak Djokovic: The Wolf in Winter", који ће премијерно бити приказан 20. августа ексклузивно на "Прајм Видео".
Филм доноси причу о човјеку који је, по готово свим статистичким параметрима, највећи тенисер који је икада држао рекет, али и о страни Ђоковића коју јавност није увијек имала прилику да види.
„Тенис ми је дао толико тога, али највеће битке никада нису биле само на терену. Овај документарац говори о тренуцима које људи нису видјели – сумњама, жртвама и раду на томе да се стално развијам изван приче за коју многи мисле да је знају”, рекао је Ђоковић.
Српски ас истакао је да је поносан што ће публици показати личнији дио свог живота.
„Поносан сам што могу да подијелим ову страну свог живота са породицом, тимом, пријатељима и навијачима који су ме подржавали током цијелог пута. Амазон (Amazon) и Џејсон су разумјели да ово никада није била само прича о тенису, већ о људима, вриједностима и тренуцима који стоје иза свега. Путовање је било невјероватно, али путовање је далеко од краја”, поручио је Ђоковић.
Ђоковићева прича још није завршена, али његово насљеђе већ је без премца. Освојио је 24 гренд слем титуле, највише у историји мушког тениса, има више од 1.100 побједа у каријери, олимпијско злато, рекордних 428 седмица на првом мјесту АТП листе и више наступа на гренд слем турнирима од било ког играча у отвореној ери (Open era).
Ипак, документарац не остаје само на рекордима.
„Вук зими” (The Wolf in Winter) бави се човјеком који је одрастао у ратом погођеној Србији, уз финансијске проблеме и породицу која је жртвовала све како би подржала његов тениски пут.
Филм се враћа и на период када је Ђоковић улазио у врх свјетског тениса, али није дочекан раширених руку. У ери у којој су Роџер Федерер и Рафаел Надал већ изградили велико ривалство, Новак је често доживљаван као неко ко ремети поредак који су навијачи већ прихватили као мит.
Кроз ексклузиван приступ иза кулиса највећих турнира, тренинге, припреме и приватне тренутке са породицом и пријатељима, документарац доноси детаљан поглед на Ђоковићев свијет.
У филму говоре и његова супруга Јелена, чланови породице, као и велике тениске личности – Рафаел Надал, Андре Агаси, Пит Сампрас, Борис Бекер и Џим Куријер.
Редитељ Џејсон Хехир, познат по спортским документарцима, истиче да га је посебно занимало шта покреће спортисту који је већ освојио све.
„Увијек ме је фасцинирало шта покреће највеће спортисте, посебно шта их мотивише када већ стигну до врха свог спорта. Новак нам је дао потпун приступ његовој неуморној физичкој и менталној припреми док се такмичи на највишем нивоу против играча који су понекад дупло млађи од њега”, рекао је Хехир.
Он је додао да филм приказује Ђоковића много шире од улоге шампиона.
„У том процесу упознали смо га као оца, мужа, пријатеља и понекад тврдоглаву, поларизујућу културну фигуру. Он је фасцинантна особа и радујем се што ће публика видјети ово истраживање највећег свих времена (GOAT) на раскрсници, у завршном дијелу бриљантне каријере”, поручио је редитељ.
Премијера документарца „Новак Ђоковић: Вук зими” заказана је за 20. август на Прајм видеу (Prime Video).
(б92)
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