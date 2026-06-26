Жена Слобе Радановића прекинула шутњу о његовом недавном сусрету са Луном

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Супруга популарног пјеваца Слобе Радановића, Јелена Радановић нашла се у центру пажње јавности због свог несвакидашњег погледа на брачну заједницу.
Иако са својим мужем ужива у браку, коментар који је недавно подијелила изазвао је бројне реакције јер је отворено говорила о друштвеним нормама.
Посебну пажњу привукао је и њен одговор на индиректно питање о недавном сусрету Луне Ђогани и Слобе Радановића.
Јелена готово свакодневно комуницира с пратиоцима на Инстаграму, који се често занимају за њен приватни живот, али и однос са супругом. Међу бројним питањима нашло се и ово:
"Шта мислиш о љубави у браку?"
Јелена Радановић одговара на питања фанова. Фото: Инстаграм
На то је одговорила изнијевши прилично оштар став о браку, као друштвеној норми, а потом је говорила и о осјећајима које гаји према супругу.
"Брак је узрочно-посљедична патолошка заједница коју су измислили, па нам је наметнули. И сада се сви вјенчавамо јер тако треба и остајемо у браковима јер тако треба. Љубави има, па је онда нема. А можда можемо вољети било кога ако освијестимо да је све љубав. Немам појма. Да не буде забуне, ја свог мужа волим и заљубљена сам у њега као клинка, али то је Халејева комета", поручила је Јелена.
Недавно се њен супруг Слоба на једној промоцији сусрео очи у очи с бившом дјевојком Луном Ђогани, што је изазвало велику пажњу јавности. Убрзо након тога Јелена је спаковала кофере и отпутовала на море, па су многи посумњали да између супружника постоје проблеми.
Јелена Радановић подијелила слику из авиона.
Један од пратилаца зато ју је упитао:
"Да ли је истина да си се посвађала са Слобом када је отишао на промоцију, па си већ сутрадан отишла на море?"
Јелена је одговорила кратко:
"Рекла сам да ме забавите, а не да ми стајете на муку. Нећу се ни враћати", поручила је.
Подсјетимо, Јелена иза себе има један брак из којег има двоје дјеце, а раније је на Инстаграму отворено говорила о разводу.
"Развод је у сваком случају лоше искуство, без обзира на околности, али не мора бити траума. Само га шутнеш у прошлост. Без "јадна ја". Имала сам милион лоших животних околности, али сада немам ниједну трауму. Само устанеш ујутро и тако одлучиш. Добро јутро, ја сам сретна", написала је тада.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
10 ч0
Сцена
12 ч1
Најновије
20
32
20
28
20
25
20
15
20
15
Тренутно на програму