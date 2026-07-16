Ванредно стање на седам острва у Грчкој

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Седам грчких острва у Егејском мору прогласило је ванредно стање због суше да би сачували воду, објавио је "Катимерини".
Сада се власти питају да ли ће сљедеће године падати киша да би издржавале хиљаде туриста који оптерећују залихе воде баш када је локалном становништву најпотребнија.
За острво Астипалеја, у облику лептира, у југоисточном Егеју, ово је била друга најсушнија сезона од 2020. године.
"Када бисмо сакупили сву воду која се током године слива у канту или у лавабо, била би дубока 2,5 центиметра", рекао је градоначелник Никос Коминеас.
Вјештачко језеро окружено сувим брдима са ријетким ниским жбуњем, једини је резервоар воде на острву изграђен средином деведесетих година.
Језеро које снабдијева водом домаћинства и наводњавање у приобалном селу Ливади и главном туристичком граду Хори, главном граду острва, сада садржи око 150.000 кубних метара, што је шестина његовог капацитета за складиштење.
Са дневном потрошњом од око 900 кубних метара током љета, то би трајало око пет и по мјесеци.
Власти су у мају прогласиле ванредно стање са водом како би убрзале изградњу привременог постројења за десалинизацију са дневним капацитетом од 600 кубних метара за Хору и блокирале наводњавање за пољопривреднике у Ливадију како би заштитиле резерве језера до јесени.
У приморском селу Аналипси на истоку острва, узгајивачи оваца и коза доносе воду да би напунили резервоаре или користе воду лошег квалитета из бушотина.
На грчким острвима инсталирано је десетине енергетски интензивних постројења за десалинизацију.
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