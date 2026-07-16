Познат термин новог европског меча Борца

Аутор:АТВ редакција
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Након испадања из квалификација за Лигу шампиона и пораза у двомечу са Левским, фудбалери Борца ће овосезонске европске обавезе наставити у квалификацијама за Конференцијску лигу.
У другој квалификационој рунди трећег евро-такмичења по јачини изабраници Винка Мариновића ће одмјерити снаге са молдавским Петрокубом, а из Платонове улице вечерас су саопштили сатницу одигравања прве утакмице.
Од раније је било познато да се мечеви другог кола квалификација играју 23. и 30. јула, а овог четвртка смо сазнали да ће Борац и Петрокуб за седам дана на Градском стадиону одмјерити снаге са почетком у 20.30 часова.
Иначе, жријеб трећег кола заказан је за понедјељак (20. јул), а на листи могућих ривала црвено-плавих налазе се Тре Фиори (Сан Марино), Интер Ескалдес (Андора) и побједници двомеча МЛ Витебск (Бјелорусија) – Сутјеска (Црна Гора) и Атерт Бисен (Луксембург) – ЕТО Ђер (Мађарска), пише “Мондо”.
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