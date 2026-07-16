Logo

Познат термин новог европског меча Борца

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 23:09

Коментари:

0
Познат термин новог европског меча Борца
Фото: ATV

Након испадања из квалификација за Лигу шампиона и пораза у двомечу са Левским, фудбалери Борца ће овосезонске европске обавезе наставити у квалификацијама за Конференцијску лигу.

У другој квалификационој рунди трећег евро-такмичења по јачини изабраници Винка Мариновића ће одмјерити снаге са молдавским Петрокубом, а из Платонове улице вечерас су саопштили сатницу одигравања прве утакмице.

Од раније је било познато да се мечеви другог кола квалификација играју 23. и 30. јула, а овог четвртка смо сазнали да ће Борац и Петрокуб за седам дана на Градском стадиону одмјерити снаге са почетком у 20.30 часова.

Иначе, жријеб трећег кола заказан је за понедјељак (20. јул), а на листи могућих ривала црвено-плавих налазе се Тре Фиори (Сан Марино), Интер Ескалдес (Андора) и побједници двомеча МЛ Витебск (Бјелорусија) – Сутјеска (Црна Гора) и Атерт Бисен (Луксембург) – ЕТО Ђер (Мађарска), пише “Мондо”.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

Коментари (0)

Више из рубрике

Шпански репрезентативац Ламин Јамал (19) реагује након фаула током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026. године.

Фудбал

Шпанија стрепи пред финале: Јамал повријеђен?

3 ч

0
Исповијест Огњена Врањеша: Да ме нису забољела леђа био бих мртав

Фудбал

Исповијест Огњена Врањеша: Да ме нису забољела леђа био бих мртав

5 ч

0
Шпанија-Француска

Фудбал

Овај клуб има чак 9 играча у финалу Свјетског првенства

6 ч

0
Енглески фудбалер Морган Роџерс (17) бори се за лопту са Аргентинцем Лионелом Месијем (10) током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026.

Фудбал

Драма уочи великог сусрета: Британски ратни брод упао на територију Аргентине

6 ч

0

  • Најновије

23

09

Познат термин новог европског меча Борца

22

59

Држављани БиХ и Србије изнајмили багер и нестали с њим, штета 30.000 евра

22

49

Пета ноћ заредом: Нови талас америчких удара на Иран

22

41

Ванредно стање на седам острва у Грчкој

22

30

Муњевита провала у Градишци: Лопов за пола минута опустошио хундаи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима