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Драма уочи великог сусрета: Британски ратни брод упао на територију Аргентине

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 17:42

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Енглески фудбалер Морган Роџерс (17) бори се за лопту са Аргентинцем Лионелом Месијем (10) током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026.
Фото: AP Photo/Stephanie Scarbrough / Tanjug

Британски ратни брод ХМС Midway је дошао близу обале Аргентине, свега неколико дана прије невјероватне утакмице између Енглеске и Аргентине на Свјетском првенству коју су добили "Гаучоси" преокретом након чега су прошли у финале Мундијала, пише "Индепендент".

Аргентински министар спољних послова Пабло Кирно је тада оптужио Краљевску морнарицу за провокацију и "војни упад" у аргентинске воде.

Према његовим ријечима, овај британски ратни брод је упао у аргентинске воде почетком јула и о томе нису обавијестили аргентинску владу. Због овог међународног инцидента је Влада Аргентине одмах послала званичну протестну ноту Влади Велике Британије у којој се строго осуђује овакав поступак, пише Мондо.

Ријеч је о патролном брод који је углавном стациониран код Фокландских острва око којих су две земље ратовале 1982. године. На друштвеним мрежама и у појединим медијима су се појавиле информације да се овај инцидент догодио синоћ након пораза Енглеске од Аргентине, као наводни вид одговора на политичку паролу коју су имали играчи Аргентине у рукама током славља након велике побједе и проласка у финале, али то није истина.

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Овај инцидент се догодио 7. јула, прије тачно девет дана према писању аргентинског листа "Буенос Аирес Хералд". Политичке тензије између Аргентине и Енглеске не јењавају од Фокландског рата далеке 1982. године, а то се нарочито пресликало на спорт, прије свега на фудбал, што се могло и видјети у синоћној утакмици коју је пратио цијели свијет у једном даху.

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Тагови :

Аргентина

Енглеска

ратни брод

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