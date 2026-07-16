Иран позвао Хуте да направе потез који би свијет гурнуо у невиђени хаос

Аутор:АТВ редакција
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Иран је затражио од јеменског покрета Хути да буде спреман да затвори кључни поморски пролаз ка Црвеном мору уколико САД изведу напад на иранску електроенергетску инфраструктуру.
Рекла су то за "Ројтерс" три упућена извора. Такав потез представљао би озбиљну нову пријетњу глобалном снабдијевању енергентима.
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Идеја је разматрана у врху Исламске Републике, а порука је пренијета иранским савезницима међу Хутима, навела су два висока иранска извора и један регионални извор упознат са ситуацијом, који су говорили под условом анонимности, пише "Ројтерс".
Према њиховим ријечима, Хути су недавно обавијештени о захтјеву Техерана, о којем до сада није било јавних извјештаја.
Извори нису прецизирали на који начин је порука пренијета нити да ли је услиједила након што је амерички предсједник Доналд Трамп у уторак запријетио нападом на иранску електроенергетску инфраструктуру.
Иранско Министарство спољних послова и портпарол Хута нису одмах одговорили на "Ројтерсов" захтјев за коментар.
Извор близак Хутима рекао је да је група завршила припреме за нападе на бродове распоређивањем ракета и беспилотних летјелица у близини мореуза Баб ел Мандеб, улаза у Црвено море познатог и као "Капија суза", на планинским положајима у Јемену изнад Ходејде и Аденског залива, и да чека наређење за почетак акције.
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Свака пријетња пловидби кроз Црвено море и мореуз Баб ел Мандеб могла би додатно да погорша глобалну енергетску кризу изазвану затварањем Ормуског мореуза и показује колико је опасна нова ескалација сукоба.
Пошто је Ормуски мореуз већ затворен, евентуални напади Хута на бродове или луке у Црвеном мору истовремено би пореметили два главна блискоисточна правца за извоз нафте, отварајући нови фронт у енергетској кризи и сукобу Ирана и Сједињених Држава.
Према ријечима извора блиског Хутима, припадници иранске Револуционарне гарде (ИРГЦ), који се већ налазе у Јемену, донијеће одлуку о томе када ће бити затворен мореуз Баб ел Мандеб.
Као знак даљег погоршања ситуације у региону, Хути су испалили ракете на Саудијску Арабију након што су оптужили краљевину да је у понедјељак бомбардовала аеродром под њиховом контролом, чиме је прекинуто четворогодишње примирје између двије стране.
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Главни аналитичар за Блиски исток у компанији Вериск Меплкрофт, Торбјорн Солведт, оцијенио је да је ново заоштравање између Хута и Саудијске Арабије дошло у веома неповољном тренутку.
"Ако се сукоби интензивирају и прошире на извозну инфраструктуру и бродски саобраћај у Црвеном мору, биће угрожен једини велики алтернативни правац за извоз нафте из региона", рекао је он.
Два регионална извора блиска Ријаду навела су да Саудијска Арабија веома озбиљно схвата пријетње Ирана и Хута и да је свјесна да јеменска група сада тијесно координише активности са Техераном у вези са ситуацијом у Црвеном мору.
Сукоб је почео 28. фебруара, када су Израел и Сједињене Државе напали Иран, након чега је Техеран затворио Ормуски мореуз, којим је прије рата пролазило око петине свјетских енергетских испорука.
Напетости су додатно порасле након што је пропало крхко јунско примирје између Техерана и Вашингтона, што је поново подстакло страховања од потпуног рата и пореметило енергетске токове кроз Ормуски мореуз.
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Значајан дио нафте из земаља Персијског залива од тада се преусмјерава ка Црвеном мору преко саудијског нафтовода, па се тим путем сада транспортује око седам одсто свјетских енергетских испорука.
Када су Хути током рата у Гази нападали трговачке бродове, велике бродарске компаније биле су приморане да преусмјере пловидбу око Африке, што је значајно продужило и поскупило транспорт.
Пошто Саудијска Арабија сада око 70 одсто свог извоза енергената преусмјерава преко луке Јанбу на Црвеном мору, сваки директан напад на тај правац представљао би озбиљан ударац за свјетско тржиште нафте.
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Један од регионалних извора рекао је да иранско вјерско руководство покушава да изврши притисак на Сједињене Државе повећавајући потенцијалну цијену сукоба за свјетску економију, пријетећи безбједности пловидбе кроз Црвено море и извозу саудијске нафте тим путем, што је описао као део "иранског размишљања".
"Затварање мореуза не би било тешко. Свако ко има пушку може да прекине пловидбу. Нису вам потребне софистициране ракете да бисте зауставили бродски саобраћај", рекао је извор.
Иран сматра Хуте дијелом своје регионалне "Осовине отпора", савеза у којем се налазе и либански Хезболах и ирачке шиитске оружане групе, које су се већ укључиле у регионални сукоб између Техерана и Вашингтона.
Међутим, Хути се још нису формално укључили у рат.
Сједињене Државе тврде да Иран Хутима обезбјеђује оружје, финансијску помоћ и обуку, укључујући подршку која се преноси преко Хезболаха, док Техеран одбацује те оптужбе.
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