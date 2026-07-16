Овај клуб има чак 9 играча у финалу Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Атлетико Мадрид, макар на папиру, броји најбоље фудбалере на свијету.
И није ријеч о двојици, тројици играча, чак девет њих наћи ће се у финалу Мундијала!
Ту није крај, пошто чињеница да шпански великан броји толико играча у борби за титулу првака свијета није случајност, ово је трећи пут заредом да је Атлетико у самом врху.
Велико финале на програму је у недјељу у 21 сат. Тад ћемо имати прилику да на једном мјесту збројимо добар дио тима Атлетико Мадрида.
У Аргентини играју:
У Шпанији играју:
Није случајност што на терену гледамо толико играча Атлетико Мадрида. Исти случај имали смо и на Свјетском првенству 2018. у Русији и оном наредном 2022. у Катару.
Истини за вољу, овај тим тад је имао знатно мањи број играча на терену, по четворицу у оба финала.
У Русији 2018. у финалу су играли Француска и Хрватска.
У Француској су тада играли:
У Хрватској је тада играо Шиме Врсаљко.
На наредном Мундијалу у финалу су се састали Аргентина и Француска.
У Француској је играо Антоан Гризман.
У Аргентини су тада играли:
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