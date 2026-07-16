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Овај клуб има чак 9 играча у финалу Свјетског првенства

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 17:43

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Шпанија-Француска
Фото: AP Photo/Julio Cortez / Tanjug

Атлетико Мадрид, макар на папиру, броји најбоље фудбалере на свијету.

И није ријеч о двојици, тројици играча, чак девет њих наћи ће се у финалу Мундијала!

Ту није крај, пошто чињеница да шпански великан броји толико играча у борби за титулу првака свијета није случајност, ово је трећи пут заредом да је Атлетико у самом врху.

Велико финале на програму је у недјељу у 21 сат. Тад ћемо имати прилику да на једном мјесту збројимо добар дио тима Атлетико Мадрида.

У Аргентини играју:

  • Хуан Мусо
  • Ђулијано Симеоне
  • Нахуел Молина
  • Тијаго Алмада
  • Хулијан Алварез

У Шпанији играју:

  • Маркос Љоренте
  • Марк Пубиљ
  • Алекс Баена
  • Алехандро Грималдо

Атлетико је увијек у врху

Није случајност што на терену гледамо толико играча Атлетико Мадрида. Исти случај имали смо и на Свјетском првенству 2018. у Русији и оном наредном 2022. у Катару.

Истини за вољу, овај тим тад је имао знатно мањи број играча на терену, по четворицу у оба финала.

У Русији 2018. у финалу су играли Француска и Хрватска.

У Француској су тада играли:

  • Антоан Гризман
  • Лука Ернандез
  • Тома Лемар

У Хрватској је тада играо Шиме Врсаљко.

На наредном Мундијалу у финалу су се састали Аргентина и Француска.

У Француској је играо Антоан Гризман.

У Аргентини су тада играли:

  • Родриго де Пол
  • Нахуел Молина
  • Анхел Кореа.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Шпанија

Аргентина

Атлетико Мадрид

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