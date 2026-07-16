Вејн Руни грми послије пораза Енглеске: "Он је крив, све је погрешио"

Аутор:АТВ редакција
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Бивши капитен Енглеске Вејн Руни оштро је критиковао селектора Томаса Тухела након пораза од Аргентине у полуфиналу Свјетског првенства.
Њемачки стратег је направио неколико необјашњивих измјена у другом полувремену и одлучио се на дефанзиву након што је његов тим стигао до вођства голом Гордона.
Легенда европског фудбала сматра да је Тухел погрешио у поставци игре у завршници меча и директно га окривио за пораз.
"Завладала је паника. Не смијете да препустите посјед лопте и одрекнете се сваке шансе за други гол након што поведете. Притисак је био на Аргентини. Ако сте нападачки оријентисан играч на терену и видите какве измјене селектор прави при вођству од 1:0, губите вјеру у успјех", рекао је Руни и додао:
"Очекивао сам више од ове утакмице. Сматрао сам да можемо много боље, нарочито када смо водили са 1:0. Мислим да су нас вечерас коштале одлуке које је Тухел донео. Измјене нам нису помогле. Врхунски тренери то раде - они читају игру. Они реагују на дешавања на терену, играју офанзивније и покушавају да промјене темпо. Мислим да је погрешио", неумољив је био легендарни ас.
Дефанзивна формација није уродила плодом, а да је тактика Томаса Тухела прошла, данас би у Енглеској о њему причали као о хероју.
"Нисмо успијевали да изађемо из дефанзиве. Жељели смо да постигнемо и други гол, али нисам имао осјећај да би офанзивне измјене помогле. Задржали смо формацију 4-4-2, али смо постајали све пасивнији, нисмо успијевали да освојимо лопту нити да је задржимо у посједу. Није био у питању структурни проблем. Нисмо ништа мијењали након постигнутог гола, али се ток утакмице потпуно промијенио."
Свјестан је да је означен као главни кривац.
"Али то није проблем, разумијем такве расправе. О томе се може дискутовати са милион тренера. Ја сам тај који мора да донесе одлуку током утакмице. Преузимам одговорност. У овом тренутку немам за чим да жалим. Екипа је дала све од себе и били смо веома, веома близу циља", каже Тухел и закључује:
"Заслужили смо вођство од 1:0; одиграли смо једну од наших бољих утакмица, можда и најбољу с обзиром на околности. Екипа је била на врхунском нивоу. Ипак, нисмо успјели да приведемо посао крају. Не, у овом тренутку немам за чим да жалим."
(Мондо)
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