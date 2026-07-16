Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ се у сарајевском насељу Храсница догодила стравична трагедија. Како је потврдио МУП КС убијене су двије особе.
Према незваничним информацијама Аваза, мушкарац је усмртио мајку и брата. Такође, Аваз незванично сазнаје да је овај брутални злочин почињен лопатом.
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На лице мјеста одмах су упућене јаке снаге полиције и екипе хитне помоћи, а полицијски службеници МУП-а Кантона Сарајево су брзом реакцијом лоцирали и лишили слободе осумњиченог.
Под надзором дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Сарајево обављен је увиђај како би се утврдиле све околности, мотив, као и тачан ток овог злочина.
Истражни органи настављају рад на расвјетљавању свих детаља овог двоструког убиства, а више званичних информација о идентитету страдалих и мотивима напада очекује се након завршетка истражних радњи.
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