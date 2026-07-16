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Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 11:32

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Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом
Фото: АТВ БЛ

Синоћ се у сарајевском насељу Храсница догодила стравична трагедија. Како је потврдио МУП КС убијене су двије особе.

Према незваничним информацијама Аваза, мушкарац је усмртио мајку и брата. Такође, Аваз незванично сазнаје да је овај брутални злочин почињен лопатом.

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На лице мјеста одмах су упућене јаке снаге полиције и екипе хитне помоћи, а полицијски службеници МУП-а Кантона Сарајево су брзом реакцијом лоцирали и лишили слободе осумњиченог.

Под надзором дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Сарајево обављен је увиђај како би се утврдиле све околности, мотив, као и тачан ток овог злочина.

Истражни органи настављају рад на расвјетљавању свих детаља овог двоструког убиства, а више званичних информација о идентитету страдалих и мотивима напада очекује се након завршетка истражних радњи.

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Тагови :

Храсница

Убиство

Сарајево

трагедија

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