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Малверзацијама оштетио фирму из Добоја за 83.000 КМ

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 11:11

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Добојска полиција поднијела је пријаву против М.Б. из Петрова због сумње да је злоупотребио положај замјеника директора у једном предузећу како би својој фирми прибавио корист у износу од 83.118 КМ.

У ПУ Добој наводе да је против М.Б. поднесен извјештај тужилаштву због сумње да је починио кривично дјело злоупотреба положаја одговорног лица.

”За пријављеног постоје основи сумње да је, као замјеник директора, а уједно и овлаштено лице за заступање привредног друштва из Добоја од фебруара 2024. до септембра 2025. године, том друштву испоставило више фиктивних рачуна свог самосталног предузетништва, а потом наложило да се средства са жиро рачуна привредног друштва уплате на рачун самосталног предузетништва”, саопштила је ПУ Добој.

Додају да је на тај начин осумњичени прибавио противправну корист у износу од 83.118 КМ, за колико је оштећено предузеће из Добоја.

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Подијели:

Тагови :

Кривична пријава

злоупотреба положаја

ПУ Добој

ОЈТ Добој

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