Малверзацијама оштетио фирму из Добоја за 83.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Добојска полиција поднијела је пријаву против М.Б. из Петрова због сумње да је злоупотребио положај замјеника директора у једном предузећу како би својој фирми прибавио корист у износу од 83.118 КМ.
У ПУ Добој наводе да је против М.Б. поднесен извјештај тужилаштву због сумње да је починио кривично дјело злоупотреба положаја одговорног лица.
”За пријављеног постоје основи сумње да је, као замјеник директора, а уједно и овлаштено лице за заступање привредног друштва из Добоја од фебруара 2024. до септембра 2025. године, том друштву испоставило више фиктивних рачуна свог самосталног предузетништва, а потом наложило да се средства са жиро рачуна привредног друштва уплате на рачун самосталног предузетништва”, саопштила је ПУ Добој.
Додају да је на тај начин осумњичени прибавио противправну корист у износу од 83.118 КМ, за колико је оштећено предузеће из Добоја.
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