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Бањалучанин осумњичен за неовлаштено кориштење личних података суграђанке

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 10:49

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друштвене мреже
Фото: pexels/Abdulkadir Emiroğlu

Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске поднијела је пријаву тужилаштву против Сергеја Р. из Бањалуке због неовлаштеног кориштења личних података једне женске особе.

Како сазнајемо њему се на терет ставља да је на друштвеним мрежама креирао налог жене, на који је постављао порнографски садржај, тражећи уплате за остваривање контакта.

”Лице се сумњичи да је у претходном временском периоду на друштвеним мрежама креирао лажни налог са којег је саопштавао другима, без сагласности оштећеног лица, њене личне податке, након чега су непозната мушка лица остварила директан контакт са истом, што је код ње изазвало тјекобу, страх за властиту сигурност, као и нарушавање приватности”, саопштио је МУП Српске.

Додају да је током истраге Сергеј Р. ухапшен и криминалистички обрађен.

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Тагови :

лични подаци

Кривична пријава

МУП Републике Српске

Бањалука

истрага

друштвене мреже

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