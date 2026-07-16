Бањалучанин осумњичен за неовлаштено кориштење личних података суграђанке

Аутор:АТВ редакција
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Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске поднијела је пријаву тужилаштву против Сергеја Р. из Бањалуке због неовлаштеног кориштења личних података једне женске особе.
Како сазнајемо њему се на терет ставља да је на друштвеним мрежама креирао налог жене, на који је постављао порнографски садржај, тражећи уплате за остваривање контакта.
”Лице се сумњичи да је у претходном временском периоду на друштвеним мрежама креирао лажни налог са којег је саопштавао другима, без сагласности оштећеног лица, њене личне податке, након чега су непозната мушка лица остварила директан контакт са истом, што је код ње изазвало тјекобу, страх за властиту сигурност, као и нарушавање приватности”, саопштио је МУП Српске.
Додају да је током истраге Сергеј Р. ухапшен и криминалистички обрађен.
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