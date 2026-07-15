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Пала „десна рука“ нарко боса: Цинцо пред судом због шверца више од седам тона кокаина

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 14:03

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Албанска антикорупцијска служба Спак завршила је истрагу против криминалне организације којом је руководио Ермир „Цинцо“ Ндреај, Албанац настањен у Антверпену, познат и као “десна рука” нарко-боса Санија ал Мурде.

Заједно са још 14 осумњичених, мораће да се појави пред судом због шверца неколико тона кокаина из Јужне Америке у Европу. Иначе, Цинцо је већ скоро годину дана у затвору у Албанији.

Према наводима Спак-а, Ермир „Цинцо“ Ндреај (44) руководио је криминалном групом која је 2020. године из Јужне Америке кријумчарила велике количине кокаина у Европу.

Истрага, која се у великој мјери ослања на доказе из дешифроване комуникацијске платформе Скај ЕЦЦ, показује да је група пренијела 7.261 килограм кокаина, 590 килограма хашиша и 275 килограма канабиса. Кокаин је стизао у луке Антверпен и Ротердам, док су остале дроге увожене из Марока преко Шпаније. Саме оптужбе нису изненађење: Цинцо се већ годинама сматра једним од кључних фигура нарко-миљеа у Антверпену.

Досије “Коквас”

У фебруару ове године осуђен је на 12 година затвора у федералном нарко-досијеу „Коквас“, гдје је означен као десна рука Санија „Схаде“ ал-Мурдаа. Група је увозила велике количине кокаина, често прожетог у друге материјале, а организовали су и „кокаинске лабораторије“ у којима су колумбијски „кувари“ издвајали дрогу из носача.

Живот у Албанији

Ермир Ндреај и његова супруга Елира, правница школована у Белгији, годинама су живјели у Антверпену, гдје су водили козметички салон. Када је схватио да му је полиција на трагу, преселио се у Тирану. Тамо је отворио мегадискотеку Цинцо Кавали у Драчу, луксузни ресторан Савоy Гарден у елитном кварту Делиоргји, као и познати козметички институт Clinique Cinque.

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Албанско законодавство не дозвољава изручење сопствених држављана, па је Цинцо вјеровао да је тамо безбједан. Међутим, Спак га је прије скоро годину дана ухапсио и од тада је у притвору. Његов захтјев да због болести кућно издржава притвор је одбијен. Сада је објављено да је истрага завршена и да ће 15 осумњичених, укључујући и Цинцо-а, бити изведено пред суд.

Ко је Сани ал-Мурда

Иначе, Сани ал Мурда, један од вођа шкаљарског клана, осуђен је прије пар мјесеци на 15 година затвора због међународне трговине кокаином. Ал Мурда је осуђен као вођа криминалне организације заједно са још 22 особе у једној од највећих истрага икада о кријумчарењу кокаина, коју су белгијска полиција и правосуђе започели још 2020. године у сарадњи са истражним органима Француске и Холандије.

Према доказима који су презентовани на суђењу у Белгији, криминална група којом је руководио Ал Мурда је у Европу преко Јужне Америке увезла и дистрибуисала више тона кокаина, који је кријумчарен у камионима грађевинских фирми чији су власници били неки од оптужених.

(нови.ба)

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Санија ал Мурде

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истрага

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кокаин

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