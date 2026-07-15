Конаковић: Хрвати у БиХ уживају много више права и позиција него што им то по законима припада

Аутор:АТВ редакција
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Хрвати у БиХ уживају много више права и позиција него што им то по законима ове земље припада, наравно на штету бошњачког народа, оцијенио је данас министар спољних послова у Савјету министар БиХ и лидер странке Народ и Правда Елмедин Конаковић.
Хрватски сабор је у сриједу, посљедњег дана прољетног засједања, изгласао Резолуцију коју је предложио Домовински покрет (ДП) и којом, како је истакнуо предсједник те странке и потпредсједник Сабора Иван Пенава, Хрватска шаље поруку да неће пасивно проматрати прегласавање Хрвата. Резолуцију је подржало 83 заступника, док је троје било суздржано, а један против. Лијева опозиција у гласање се није укључила.
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Хрватски сабор усвојио резолуцију о Хрватима у БиХ
Конаковић је изјави за Фену најавио да ће конференција о положају конститутивних народа у институцијама БиХ, али и нижим нивоима власти, бити одржана 5. августа у Сарајеву, како би се адекватно одговорило на тему која се креира из Хрватске и политичког спектра странака које представљају интересе хрватског народа, које су наметнули искључиво разговоре о теми члана Предсједништва БиХ, што Конаковић сматра потпуно легалним и легитимним.
"Али не бисмо да говоримо само о томе. Хоћемо да отворимо једну ширу расправу о положају Хрвата, Бошњака и Срба и да покажемо чињенице које не иду у прилог онима који су данас усвајали резолуцију у Загребу", рекао је Конаковић.
Посебно је нагласио институције.
"Почевши од Савјета министара БиХ, Уставног суда, агенција, руководећих мјеста... Хрвати у БиХ, а то ћемо показати на овој конференцији, уживају много више права и позиција него што им то по законима ове земље припада, наравно на штету бошњачког народа", казао је он.
Каже да су непримјерене поруке из Загреба како Хрвати у БиХ немају заштићен статус као конститутивни народ заиста једна лоша ствар и "нећемо се с њима надвикивати или нешто с њима пуно свађати".
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