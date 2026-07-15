"Нећу гласати за Приједлог закона о Суду БиХ ако апелационо одјељење не буде у Српској"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић поручио је да неће гласати за Приједлог закона о Суду БиХ уколико апелационо одјељење не буде у Бањалуци или другом мјесту у Републици Српској које одреди Српска, истичући да СНСД неће учинити ништа на штету Републике Српске.
Ковачевић је нагласио да данас у Дому народа "неће ништа бити усвојено у неком коначном смислу", те одбацио тврдње опозиције из Републике Српске да је СНСД пристао да сједиште апелационог одељења буде у Сарајеву.
"Дошли смо данас да покажемо добру вољу, да покажемо да неке ствари у БиХ могу да се помјере и да могу да их помјере они који су једини до сада показали да су способни за то", рекао је Ковачевић на сједници Дома народа.
Он је нагласио да неће никада гласати за закон у другом читању у којем апелационо одјељење Суда БиХ неће бити у Бањалуци или другом мјесту у Републици Српској које одреди Српска.
Ковачевић је додао да СНСД већ има спреман велики број амандмана на приједлоге закона о ВСТС-у и о Суду БиХ.
"Нећемо сигурно урадити ништа на штету Републике Српске, јер никада не заборављамо ово, за разлику од неких других који овде представљају Републику Српску и српски народ", навео је Ковачевић.
Он је рекао да у СНСД-у знају процесе и шта раде, те додао да су знали "када ће и како ће Кристијан Шмит отићи из БиХ", као и "када и како и у којем процесу ће све оне штетне, неуставне и неправедне ствари нестати из правосудног система у БиХ".
"Не заборављамо лицемјере из ЕУ који су поступке које је спроводио Шмит и процесе вођене без закона усвојених у уставној процедури називали `владавином права`, али ћемо радити да се то поправи", указао је Ковачевић.
Говорећи о расправи у Дому народа, Ковачевић је рекао да му се не допада када неко од колега из опозиције говори о "Клубу Бошњака", али је позвао и друге делегате да поведу рачуна о томе, додајући да је, како је навео, на претходној сједници шеф Клуба Бошњака послије паузе рекао да је "у име Клуба Бошњака" одржан састанак осам делегата, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
БиХ
3 ч1
БиХ
4 ч0
БиХ
6 ч0
Најновије
14
52
14
48
14
47
14
46
14
43
Тренутно на програму