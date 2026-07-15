"Крајње је вријеме да се политичко Сарајево размисли о будућим корацима"

Аутор:АТВ редакција
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Крајње је вријеме да политичко Сарајево добро размисли о властитим политичким амбицијама и будућим корацима, с обзиром на то да се политички односи према БиХ на међународном плану евидентно мијењају, истакао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Вријеме у којем је бошњачка политика у партнерству са бившим високим представницима и међународним фактором радила против Српске и интереса српског народа у БиХ је вријеме бачено у воду. Давно прошло вријеме", нагласио је Кошарац.
Он је оцијенио да би бошњачкој политици било много корисније да реално сагледа нове глобалне политичке околности и да промијени политички курс на начин да се окрене договору два ентитета и три конститутивна народа у БиХ као једином могућем рјешењу.
Нека забораве, указао је, накарадну, неуставну и недејтонску праксу да било који странац може наметати законе и одлуке, која је све вријеме била реметилачки фактор у БиХ.
"Таквим стањем у БиХ нису задовољни ни Срби ни Хрвати, што потврђује и заједнички став легитимно изабраних политичких представника ова два конститутивна народа о неопходности да се пониште све одлуке бивших високих представника, уколико се жели креирати договорени пут БиХ", рекао је он.
Поручио је да домаћи актери морају преузети одговорност, а одлуке морају доносити домаће институиције, које су Уставом и законом надлежне за то.
"Република Српска има јасан и недвосмислен став - неопходно је обезбиједити суверенитет домаћих легитимно изабраних представника у систему одлучивања у складу са Уставом, без уплитања странаца и међународног интервенционзима. Никакав високи представник и ОХР нису потребни БиХ", констатовао је Кошарац.
Према његовим ријечима, остаје отворено питање усвајања закона о Уставном суду БиХ и одласка страних судија из ове институције.
"То бошњачка политика мора схватити и прихватити. У супротном ће остати на пустом острву", закључио је Кошарац.
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