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Тришић Бабић: Високи представник у БиХ сигурно неће бити именован до новембра

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 08:38

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ОХР
Фото: ATV

Високи представник у БиХ сигурно неће бити именован до новембра, а тада и до тада ћемо видјети у ком правцу ће се догађаји дешавати, рекла је Ана Тришић Бабић.

"Од тренутка када високи представник није изабран у јуну, а нисам ни очекивала да се то деси, све је указивало на то да неће ни бити за догледно вријеме изабран. И то у тренутку када се појавила два кандидата. Био је један кандидат, када је Француска номиновала свог кандидата, тад је већ било јасно да се високи представник неће тако брзо именовати - рекла је вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске за РТРС.

Тришић Бабић је истакла да се ништа неуобичајено не дешава, да БиХ нема високог представника, али се нормално ради.

"Постоји парламентарни живот, влада, влада ентитета, догађаји се одвијају без икаквих проблема, без високог представника. Ја бих жељела да видим да је ово тренутак, ово што имамо, ту исто тако непостојећу функцију вршиоца дужности високог представника, да је то једноставно нека међуфаза у којој ћемо се ми овдје сви, а не ми у Републици Српској, ми смо се одавно одвикли и откачили од високог представника и Канцеларије високог представника, да је то једна фаза у којој ће се Сарајево исто тако прилагодити да високи представник апсолутно није више потребан у овој земљи", рекла је Тришић Бабић.

Нагласила је да је за БиХ потребан унутрашњи дијалог.

- Међународна заједница није одустала, али евидентно је да се не могу договорити. Зато се ми морамо договарати и вратити на базични Дејтонски споразум. И све што постоји мимо Дејтона, морамо се опет договорити ми унутар БиХ - јасна је Тришић Бабић.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

високи представник

ОХР

Сарајево

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