Штрбац: У Хрватској више нема прославе без усташких обиљежја

Аутор:АТВ редакција
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У Хрватској више нема прославе, комеморације или спортског догађаја, на којем се не истичу фашистичка - усташка обиљежја, па није чудо што је хрватски суд ослободио оптужби ратног командата ХОС-а Марка Скеју и још 12 особа за узвикивање усташког поклича "За дом спремни", рекао је Срни директор Информационо-документационог центра "Веритас" Саво Штрбац.
Он истиче да је ова пресуда злоупотреба извјештаја Вијећа за суочавање са посљедицама владавине недемократских режима из 2018. године, што толеришу хрватски политичари.
Штрбац наводи да је прва Влада Андреја Пленковића, умјесто да законом регулише употребу усташких обиљежја као кривично дјело, оформила Вијеће да направи експертски извјештај, а у том извјештају предвиђен је изузетак од правила на "стриктно ограничену употребу поздрава `За дом спремни` због околности везаних за Домовински рат".
Тај изузетак од правила, објашњава Штрбац, направљен је јер је у рату 90-тих паравојна јединица – ХОС користила усташка обиљежја, а постојала је до фебруара 1992. године када је интегрисана у хрватску војску.
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Штрбац истиче да се обистинило оно што је рекао одмах по објављивању извјештаја - да ће изузетак постати правило - па се тако на прослави "Олује" у Хрватској истичу усташка обиљежја, иако се обиљежава догађај из 1995. године, када ХОС-а одавно више није било.
Хрватске судије, како наводи Штрбац, користе сваку рупицу у законима и прописима како би ослободиле оне који носе усташка обиљежја или узвикују усташке покличе, преноси Срна.
"Хрвати раде по својим старим обичајима – судија је имао 99 посто разлога да их прогласи кривима, а један посто да их ослободи, и ето, ухватио се за то, за ту рупицу у законима", каже Штрбац.
Он наводи да је послије извјештаја Вијећа било замишљено да се он преточи у прописе, али то није учињено, и сада тај извјештај користи припадницима десног политичког спектра да свуда узвикују усташке покличе и носе усташка обиљежја.
"Тако да нема више никакве прославе обиљежавања догађаја из Другог свјетског рата, а посебно из рата 90-тих, нема концерта Томпсона и других пјевача, нема нити спортске утакмице гдје посјетиоци, гледаоци или учесници не носе та обиљежја", напомиње Штрбац.
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Штрбац је навео да Хрватска по овом питању има наклоност Римокатоличке цркве и Њемачке.
"Очито је да имају традиционалну наклоност Католичке цркве, Рима и Њемачке, који су били њихови традиционални пријатељи и ментори и увијек су им све опраштали, и у Другом свјетском рату и послије рата", рекао је Штрбац.
Општински прекршајни суд у Сплиту ослободио је у понедјељак ратног командата ХОС-а Марка Скеју и 12 бивших припадника ове злогласне јединице одговорности што су у Книну прије четири године узвикивали "За дом спремни" јер је судија оцијенила да постоје изузеци, упркос томе што је тај усташки поздрав забрањен.
У пресуди је наведено да је неспорно да је поздрав "За дом спремни", као службена крилатица усташког покрета и тоталитарног режима НДХ, противан Уставу Хрватске, али је кориштен и у тзв. домовинском рату као саставни дио службеног грба ХОС-а, чији су се припадници "борили од агресије", пренијели су хрватски медији.
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