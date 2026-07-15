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Током посјете ирачког премијера отказано најмање 120 летова у Вашингтону

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 09:40

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Аеродром Роналд Реган САД
Фото: Tanjug/AP Photo/Carolyn Kaster, File

Најмање 126 летова је отказано, а више од 300 је одгођено на Државном аеродрому "Роналд Реган" у Вашингтону током посјете ирачког премијера Алија ел Заидија главном граду САД, јавио је "Си-Би-Ес њуз", позивајући се на изворе упознате са ситуацијом.

Према ријечима извора, безбједносне мјере на аеродрому предузете су ради безбједности премијера Ирака усљед наставка сукоба САД и Ирана.

Амерички министар одбране Питер Хегсет изјавио је раније да је Заиди јуче посјетио Пентагон, те да је током посјете разговарао са предсједником САД Доналдом Трампом о сарадњи у пољу безбједности и економије, преноси Срна

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Тагови :

Али ел Заиди

Аеродром Роналд Реган

Сједињене Америчке Државе

Вашингтон

званична посјета

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