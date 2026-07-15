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Почиње прво тестирање нове вакцине против еболе на људима

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 10:21

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Вакцина
Фото: pexels/ Samar Layek

Вакцина против опасног соја ебола вируса, развијена за само осам недеља, ускоро ће бити тестирана на људима, а научници се надају да би она могла да помогне у сузбијању епидемије која и даље односи животе у централној Африци.

Развој вакцине против новог соја ебола вируса је започет одмах након што је Свјетска здравствена организација 17. маја прогласила епидемију овог вируса у Демократској Републици Конго и Уганди. Сада, само 8 недјеља касније, одобрен је почетак клиничких испитивања нове вакцине против соја Бундибугио, коју су развили научници са Универзитета у Оксфорду.

Клиничка испитивања већ у наредним недјељама

У првој фази клиничких испитивања учествоваће 50 здравих добровољаца старости од 18 до 55 година у Великој Британији, а очекује се да ће прве дозе бити примјењене у наредним недјељама. Истраживачи истовремено сарађују са партнерима у Уганди, како би припремили наставак испитивања и на афричком континенту.

Добровољци ће бити праћени годину дана, али научници очекују да ће много раније добити прве резултате о томе да ли вакцина изазива жељени имунолошки одговор и да ли постоје евентуални нежељени ефекти.

Истраживачи наглашавају да су озбиљне нежељене реакције код оваквих вакцина веома ретке и истичу да су пажљиво процијенили све потенцијалне ризике. Како наводе, сви добровољци ће прије учешћа бити детаљно информисани о могућим нежељеним ефектима.

Вакцина развијена захваљујући технологији коришћеној за вакцину против ковида

Оксфордски тим је успио да брзо развије вакцину захваљујући технологији која је већ коришћена током пандемије ковида 19 за вакцину Оксфорд/АстраЗенека - примењена је платформа заснована на аденовирусу шимпанзе, која је прилагођена за борбу против соја Бундибугио.

Прије добијања дозволе за испитивање на људима, вакцина је успјешно тестирана на мишевима и макаки мајмунима, а производњу по клиничким стандардима преузео је Институт за серум у Индији, који је већ произвео и ускладиштио око 620 хиљада доза.

До сада у ДР Конго потврђено скоро 1.800 случајева еболе, сој Бундибугио већ два пута био узрочник епидемије

Током тренутне епидемије, чије је жариште у Демократској Републици Конго, лабораторијски је потврђено 1.792 случаја заразе, док је од посљедица болести преминуло 625 људи. Епидемију изазива сој Бундибугио, који је и раније био узрок двије епидемије еболе.

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Научници објашњавају да постоји шест различитих сојева вируса еболе, које називају "сестрама, а не близанцима", јер су међусобно сличне, али свака захтева посебну вакцину и специфичан третман. Због тога за сој Бундибугио тренутно не постоје одобрени лијекови нити вакцина.

Додатни проблем представља и чињеница да се епидемија одвија у подручју захваћеном оружаним сукобима , што отежава контролу ширења вируса и додатно наглашава потребу за ефикасном вакцином.

Поред оксфордске вакцине, у развоју су још три кандидата против соја Бундибугио. Свјетска здравствена организација упозорава да за сада не постоје одобрени лијекови нити вакцина против соја Бундибугио, па је палијативно лијечење и даље од пресудног значаја. Оно обухвата изолацију обољелих, надокнаду течности и симптоматску терапију, како би се повећале шансе за преживљавање заражених пацијената, преноси Би-Би-Си.

(рт балкан)

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вакцина против еболе

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