Почиње прво тестирање нове вакцине против еболе на људима

Аутор:АТВ редакција
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Вакцина против опасног соја ебола вируса, развијена за само осам недеља, ускоро ће бити тестирана на људима, а научници се надају да би она могла да помогне у сузбијању епидемије која и даље односи животе у централној Африци.
Развој вакцине против новог соја ебола вируса је започет одмах након што је Свјетска здравствена организација 17. маја прогласила епидемију овог вируса у Демократској Републици Конго и Уганди. Сада, само 8 недјеља касније, одобрен је почетак клиничких испитивања нове вакцине против соја Бундибугио, коју су развили научници са Универзитета у Оксфорду.
У првој фази клиничких испитивања учествоваће 50 здравих добровољаца старости од 18 до 55 година у Великој Британији, а очекује се да ће прве дозе бити примјењене у наредним недјељама. Истраживачи истовремено сарађују са партнерима у Уганди, како би припремили наставак испитивања и на афричком континенту.
Добровољци ће бити праћени годину дана, али научници очекују да ће много раније добити прве резултате о томе да ли вакцина изазива жељени имунолошки одговор и да ли постоје евентуални нежељени ефекти.
Истраживачи наглашавају да су озбиљне нежељене реакције код оваквих вакцина веома ретке и истичу да су пажљиво процијенили све потенцијалне ризике. Како наводе, сви добровољци ће прије учешћа бити детаљно информисани о могућим нежељеним ефектима.
Оксфордски тим је успио да брзо развије вакцину захваљујући технологији која је већ коришћена током пандемије ковида 19 за вакцину Оксфорд/АстраЗенека - примењена је платформа заснована на аденовирусу шимпанзе, која је прилагођена за борбу против соја Бундибугио.
Прије добијања дозволе за испитивање на људима, вакцина је успјешно тестирана на мишевима и макаки мајмунима, а производњу по клиничким стандардима преузео је Институт за серум у Индији, који је већ произвео и ускладиштио око 620 хиљада доза.
До сада у ДР Конго потврђено скоро 1.800 случајева еболе, сој Бундибугио већ два пута био узрочник епидемије
Током тренутне епидемије, чије је жариште у Демократској Републици Конго, лабораторијски је потврђено 1.792 случаја заразе, док је од посљедица болести преминуло 625 људи. Епидемију изазива сој Бундибугио, који је и раније био узрок двије епидемије еболе.
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Научници објашњавају да постоји шест различитих сојева вируса еболе, које називају "сестрама, а не близанцима", јер су међусобно сличне, али свака захтева посебну вакцину и специфичан третман. Због тога за сој Бундибугио тренутно не постоје одобрени лијекови нити вакцина.
Додатни проблем представља и чињеница да се епидемија одвија у подручју захваћеном оружаним сукобима , што отежава контролу ширења вируса и додатно наглашава потребу за ефикасном вакцином.
Поред оксфордске вакцине, у развоју су још три кандидата против соја Бундибугио. Свјетска здравствена организација упозорава да за сада не постоје одобрени лијекови нити вакцина против соја Бундибугио, па је палијативно лијечење и даље од пресудног значаја. Оно обухвата изолацију обољелих, надокнаду течности и симптоматску терапију, како би се повећале шансе за преживљавање заражених пацијената, преноси Би-Би-Си.
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