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Бањалучани поручили Станивуковићу: "Доста смо вас чекали"

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 11:02

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Бањалучани поручили Станивуковићу: "Доста смо вас чекали"
Фото: X / BL portal

Уморни од, како кажу, вишегодишњих празних обећања градске администрације, становници улице Васе Видовића у бањалучком насељу Росуље одлучили су да ствари узму у своје руке – сакупили су новац и започели санацију уништеног крака улице, чије асфалтирање су годинама узалуд тражили.

Како за БЛ портал каже ​Драгана Росић, чланица Савјета мјесне заједнице Росуље, становници овог дијела града исцрпили су све званичне начине комуникације са надлежнима.

​„Сваке године, откако сам у Савјету мјесне заједнице, а то је већ четири, али и годинама уназад, грађани су слали дописе и апеловали да се ова улица среди. Из Града нам константно стижу исти одговори – тренутно нема довољно средстава, помоћи ћемо наредне године. Тако је било и овај пут. Нажалост, никада ништа конкретно нису предузели“, каже Росић.

Оно што мјештане додатно револтира је чињеница да се ова заборављена улица налази практично у ширем центру града. Како кажу, због полуразорене улице стално су страховали за безбједност најмлађих, јер овдје живи чак двадесеторо дјеце узраста до 13 година.

​Сами купили и поставили асфалт

​Росићева објашњава да им је чекање дозлогрдило, па су се комшије договориле – сакупили су паре и купили такозвани гребани асфалт. Сами су га и поставили на критичне дијелове улице, а тренутно чекају ваљак који су такође сами финансирали, како би се асфалт утабао и улица коначно довела у функционално стање.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

асфалтирање

Росуље

Бањалука

Коментари (5)

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