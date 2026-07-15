Бањалучани поручили Станивуковићу: "Доста смо вас чекали"

Аутор:АТВ редакција
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Уморни од, како кажу, вишегодишњих празних обећања градске администрације, становници улице Васе Видовића у бањалучком насељу Росуље одлучили су да ствари узму у своје руке – сакупили су новац и започели санацију уништеног крака улице, чије асфалтирање су годинама узалуд тражили.
Како за БЛ портал каже Драгана Росић, чланица Савјета мјесне заједнице Росуље, становници овог дијела града исцрпили су све званичне начине комуникације са надлежнима.
„Сваке године, откако сам у Савјету мјесне заједнице, а то је већ четири, али и годинама уназад, грађани су слали дописе и апеловали да се ова улица среди. Из Града нам константно стижу исти одговори – тренутно нема довољно средстава, помоћи ћемо наредне године. Тако је било и овај пут. Нажалост, никада ништа конкретно нису предузели“, каже Росић.
Оно што мјештане додатно револтира је чињеница да се ова заборављена улица налази практично у ширем центру града. Како кажу, због полуразорене улице стално су страховали за безбједност најмлађих, јер овдје живи чак двадесеторо дјеце узраста до 13 година.
"Putari" iz banjalučkog naselja poručili Gradu: Dosta smo vas čekali, ovako se to radi, više na: https://t.co/Zq4krrceIV pic.twitter.com/rMLn0i1KUC— BL Portal (@bl_portal) July 15, 2026
Росићева објашњава да им је чекање дозлогрдило, па су се комшије договориле – сакупили су паре и купили такозвани гребани асфалт. Сами су га и поставили на критичне дијелове улице, а тренутно чекају ваљак који су такође сами финансирали, како би се асфалт утабао и улица коначно довела у функционално стање.
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