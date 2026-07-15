Поток лије у Обилићеву: Водоводна цијев поново направила проблем

Аутор:АТВ редакција
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Бројни мјештани бањалучког насеља Обилићево упозорили су да је усљед недавног пуцања водоводне цијеви у Улици браће Југовића дошло до обилног цурења воде на коловоз.
"Видите и сами овај поток... Пуцање водоводних цијеви на овом потезу, нажалост, није нова појава јер се дешавало. Већ смо упозорили раднике `Водовода` да опет покушају санирати водоводне инсталације, поготово што је љети, када многи у Бањалуци немају воде, важна свака кап", каже Срни један од становника овог дијела Обилићева.
Срна је затражила данас од надлежних у бањалучком "Водоводу" да одговоре на питање када ће овај проблем бити ријешен.
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