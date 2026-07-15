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Поток лије у Обилићеву: Водоводна цијев поново направила проблем

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 10:18

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Пукла цијев Бањалука
Фото: Srna

Бројни мјештани бањалучког насеља Обилићево упозорили су да је усљед недавног пуцања водоводне цијеви у Улици браће Југовића дошло до обилног цурења воде на коловоз.

"Видите и сами овај поток... Пуцање водоводних цијеви на овом потезу, нажалост, није нова појава јер се дешавало. Већ смо упозорили раднике `Водовода` да опет покушају санирати водоводне инсталације, поготово што је љети, када многи у Бањалуци немају воде, важна свака кап", каже Срни један од становника овог дијела Обилићева.

Срна је затражила данас од надлежних у бањалучком "Водоводу" да одговоре на питање када ће овај проблем бити ријешен.

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Тагови :

Бањалука

Обилићево

Водовод Бањалука

пукла цијев

Вода

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