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Кинези представили први АИ телефон који сам обавља задатке умјесто вас, без отварања апликација

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 11:13

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Жена робот
Фото: Pixabay/Alexandra_Koch

Кинески стартап СтепФун представио је СтепИкс Нео, уређај за који тврди да је први АИ телефон на свијету. За разлику од данашњих паметних телефона, гдје корисник мора ручно да отвара апликације, овај модел је направљен тако да АИ агент сам разумије захтјев, повезује различите сервисе и извршава задатак без додатне интервенције.

Компанија наводи да је телефон развијен око потпуно новог оперативног система Степ АОС, који није класичан Андроид са додатим АИ функцијама, већ платформа од почетка осмишљена за рад са вештачком интелигенцијом.

АИ агент умкесто апликација

Највећа новина је лични АИ асистент Амо, који је саставни део оперативног система. Идеја је да корисник више не размишља коју апликацију треба да отвори, већ само каже шта жели да уради.

Ако, на примјер, треба резервисати путовање, наручити превоз или платити рачун, АИ агент би требало сам да одради цео процес користећи више различитих сервиса у позадини.

СтепФун је већ најавио интеграцију са неким од највећих кинеских дигиталних платформи, укључујући Alipay, Trip.com, Didi Chuxing и Meituan, што омогућава да се више услуга повеже у један аутоматизован процес.

Зашто је ово важно

Представљање СтепИкс Нео долази у тренутку када највеће свјетске технолошке компаније покушавају да заузму водећу позицију у области АИ хардвера. Истовремено, Аппле и ОпенАИ воде правни спор око наводног преузимања запослених и пословних тајни, док ОпенАИ паралелно развија сопствени АИ уређај заједно са бившим Аппле дизајнером Џонијем Ајвом.

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Оснивач и директор СтепФуна Јин Ћи сматра да постојећи оперативни системи никада нису били направљени за аутономне АИ агенте и да је због тога било потребно развити потпуно нову платформу.

Компанија за сада није објавила цијену нити датум почетка продаје, али је саопштила да не планира да се ослања искључиво на продају хардвера, унапред инсталиране апликације или огласе као главни извор прихода.

Аналитичари сматрају да највећа вредност оваквих уређаја није сам телефон, већ количина контекстуалних података које може да прикупи током свакодневног коришћења. Што АИ има више информација о навикама корисника, то може прецизније да извршава задатке и даје персонализоване одговоре.

СтепФун је основан 2023. године, а међу инвеститорима се налазе Тенцент и произвођач опреме ЗТЕ. Компанија је у мају прикупила готово 2,5 милијарде долара нових инвестиција, чиме је њена вриједност процјењена на око 10 милијарди долара.

(Телеграф.рс)

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Кина

Вјештачка интелигенција

Мобилни телефон

наука

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